FA grijpt in na ‘horrible’ VAR-weekend in de Premier League

Dinsdag, 6 september 2022 om 19:50 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 19:19

Lee Mason komt de komende weekenden niet in actie als VAR in de Premier League. Dat heeft de FA besloten naar aanleiding van diens grote fout tijdens de thuiswedstrijd van Newcastle United tegen Crystal Palace (0-0). De thuisploeg kwam op voorsprong door een eigen doelpunt van Palace-verdediger Tyrick Mitchell, maar zag Mason ten onrechte ingrijpen. Het doelpunt werd geannuleerd en de hel barstte los in Engeland.

Het gebruik van de VAR blijft de gemoederen overal ter wereld bezighouden. In Engeland zijn de discussies na afgelopen weekend opgelaaid tot enorme proporties, zeker nadat de Professional Game Match Officials Limited (PGMOL), het Engelse scheidsrechtersorgaan, heeft toegegeven dat twee VAR-beslissingen foutief waren. Newcastle United en West Ham United waren de dupe. Bij Newcastle besloot Mason in te grijpen na een vermeende duwfout, waardoor scheidsrechter Michael Salisbury in verlegenheid werd gebracht.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ook bij Chelsea - West Ham United werd de bezoekers een treffer door de neus geboord. Maxwel Cornet dacht in de negentigste minuut de gelijkmaker aan te tekenen, maar de goal werd afgekeurd. Dit omdat Jarrod Bowen een overtreding op Édouard Mendy zou hebben gemaakt in de aanloop naar de goal. De beslissing werd door David Moyes 'schandalig' genoemd. Middenvelder Declan Rice van the Hammers noemde de annulering 'een van de slechtste VAR-beslissingen ooit.' Bij het duel tussen Manchester United en Arsenal werd een treffer van Gabriel Martinelli afgekeurd wegens een controversiële duwfout van Martin Ødegaard richting Christian Eriksen.

"Ik heb een slapeloze nacht gehad. We hadden moeten winnen", vertelde Amanda Staveley, mede-eigenaar van Newcastle, tegen Tyneside Life. "Ik haatte de beslissing van de VAR. Het is duidelijk iets waar we mee te maken hebben, en het lijkt een consistent thema te zijn de laatste paar wedstrijden. Daar zijn we mee bezig. We praten met functionarissen en proberen iets te bewerkstelligen waarvan we denken dat het zal helpen in de toekomst." Het is niet bekend hoe lang Mason wordt uitgesloten. De komende wedstrijden is hij in ieder geval niet actief als videoscheidsrechter.