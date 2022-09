Unibet: een boosted odd van 3.10 voor een doelpunt van Xavi Simons!

Donderdag, 8 september 2022 om 07:00 • Rian Rosendaal

Voor PSV geen Champions League, maar de poulefase van de Europa League dit seizoen. Het elftal van trainer Ruud van Nistelrooij begint in het Philips Stadion met een wedstrijd tegen het Noorse FK Bodo Glimt. Lukt het PSV om op het Europese toneel direct drie punten bij te schrijven? In samenwerking met Unibet kijkt Voetbalzone vooruit op het eerste duel van PSV in de groepsfase.

Na ruime overwinningen op Excelsior (1-6) en FC Volendam (7-1) kwam PSV zaterdag van een koude kermis thuis in Enschede. Met name dankzij een onthutsend zwakke eerste helft werd met 2-1 verloren van FC Twente. Een slechte generale dus voor de openingswedstrijd in de Europa League tegen Bodo Glimt. Luuk de Jong ontbreekt donderdag vanwege een spierblessure, waardoor Xavi Simons wellicht opnieuw de spitspositie zal bekleden. PSV heeft verder niet te kampen met nieuw blessureleed.

Bodo Glimt is samen met favoriet Arsenal en FC Zürich ingedeeld in de poule van PSV. De opponent uit Noorwegen bezet momenteel de tweede plaats in de Eliteserien, met tien punten achterstand op koploper Molde FK. Net als PSV strandde Bodo Glimt in de play-offs van de Champions League na een tweeluik met Dinamo Zagreb (1-0 zege en 4-1 nederlaag). Afgelopen seizoen werd tot ieders verbazing met 6-1 gewonnen van de latere winnaar AS Roma in de poulefase van de Europa League. De Italianen namen sportieve revanche door Bodo Glimt in de kwartfinale uit te schakelen.

Door de absentie van De Jong is het aannemelijk dat Van Nistelrooij in de punt van de aanval wederom het vertrouwen geeft aan Simons. De van origine middenvelder maakt met name in de afgelopen weken veel indruk met zijn optredens in de Eredivisie en play-offs van de Champions League. Simons is met zes doelpunten gedeeld topscorer in Nederland, samen met ploeggenoot Cody Gakpo en Ajacied Steven Bergwijn. PSV begint donderdag om 18.45 uur aan de ontmoeting met Bodo Glimt.

