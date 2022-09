Malacia reageert voor het eerst op veelgemaakte vergelijking met legende

Tyrell Malacia is er trots op dat hij in Engeland steeds vaker wordt vergeleken met Patrice Evra. Dat zegt de linksback van Manchester United in een interview op de clubwebsite. Op social media werd de vergelijking tussen Evra en Malacia al in de voorbereiding op het huidige seizoen gemaakt, maar onlangs deed clublegende Rio Ferdinand het ook in zijn eigen voetbalpodcast. Malacia kent een waanzinnig goede start in de Premier League en lijkt nu al niet meer weg te denken uit de basiself van Erik ten Hag.

Ferdinand was laatst lovend over de 23-jarige Rotterdammer. “Hij is kalm, fysiek sterk en atletisch. Hij doet me op verschillende manieren denken aan Patrice Evra. Er zijn niet veel linksbacks geweest die in de afgelopen vijf jaar Mohamed Salah uit de wedstrijd hebben kunnen houden”, zo gaf de Engelse analist aan in zijn voetbalpodcast Vibe With FIVE. Malacia kreeg tegen Liverpool (2-1 winst) voor het eerst de kans van Ten Hag en maakte daar op indrukwekkende wijze gebruik van.

Malacia was zelf nog niet op de hoogte van de vergelijking, maar geniet overduidelijk van de woorden van Ferdinand. “Ik had het nog niet gehoord, want ik houd de media niet in de gaten. Maar het is een groot compliment. Ik voel me vereerd om dat compliment van hem te krijgen.” Na de wedstrijd tegen Liverpool ontving Malacia eerder op Sky Sports al mooie woorden van United-legende Gary Neville. “Malacia was briljant vanavond. Als je heel de avond zo strak op Salah kunt blijven verdedigen is dat uitstekend. Hij heeft wat, die jongen.”

Bij United krijgt Malacia momenteel de voorkeur boven de gerenommeerde Engelse international Luke Shaw. Toch is de Nederlander blij dat Shaw nog steeds aanwezig is in Manchester. “Het is goed dat we concurreren, want je houdt elkaar scherp. Je moet iedere training en iedere wedstrijd goed presteren, anders kan de trainer een andere beslissing nemen. Dat is goed voor het team.” Aanstaande donderdag neemt United het in de eerste ronde van de Europa Leauge om 21.00 uur op tegen Real Sociedad.