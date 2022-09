New York Times legt krankzinnige details megacontract Mbappé op straat

Dinsdag, 6 september 2022 om 18:55 • Noel Korteweg • Laatste update: 19:14

The New York Times heeft dinsdag de financiële details van het megacontract dat Kylian Mbappé in mei van dit jaar bij Paris Saint-Germain tekende bekendgemaakt. De 23-jarige Fransman werd maandenlang in verband gebracht met Real Madrid, maar besloot uiteindelijk om toch in het Parc des Princes te blijven voetballen.

PSG haalde alles uit de kast om de 57-voudig Frans international te behouden en tastte dan ook diep in de buidel voor Mbappé. Volgens The New York Times verdient de aanvaller de komende drie seizoenen in totaal liefst 250 miljoen euro in Parijs, wat neerkomt op zo’n 83 miljoen euro per jaar. Ook ontving Mbappé nog 125 miljoen euro aan tekengeld, een record. Nog nooit werd er zo veel geld betaald aan een voetballer om een contract te ondertekenen, meldt de Amerikaanse krant.

Daarnaast werd ook Emmanuel Macron, de Franse president, ingezet om Mbappé te overtuigen om in Parijs te blijven. “Ik had nooit gedacht dat ik met de president zou praten over de toekomst van mijn carrière, dus dit is iets geks. Hij zei tegen mij: ‘Ik wil dat je blijft. Ik wil niet dat je nu weggaat. Je bent zo belangrijk voor het land’. Als de president je dat vertelt, dan speelt dat zeker mee”, gaf de speler van les Parisiens dinsdag toe. Ook Macron erkende dat het gesprek heeft plaatsgevonden. “Ik heb hem simpelweg geadviseerd om in Frankrijk te blijven. Als mij op een informele en vriendschappelijke manier iets wordt gevraagd, is het de taak van de president om het landsbelang te verdedigen.”

Mbappé geeft ook aan dat geld absoluut niet de hoofdreden was om bij Paris Saint-Germain te blijven. De Fransman voerde diepgaande gesprekken met zijn ouders, die tevens zijn zakelijke adviseurs zijn, en baseerde daar zijn keuze op. Op de vraag of geld het verschil maakte, reageerde Mbappé: “Nee, want waar ik ook ga, zal ik geld verdienen.” De aanvaller, die dit seizoen al zeven keer scoorde in vijf competitiewedstrijden, ligt nog tot medio 2025 vast in Parijs.