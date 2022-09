Bayern geeft niet op en gaat volgend jaar zomer nieuwe poging wagen

De transferwindow is amper gesloten, maar bij Bayern München kijken ze alvast vooruit. Volgens BILD gaat der Rekordmeister over een jaar opnieuw een bod uitbrengen op Harry Kane, mits de spits van Tottenham Hotspur zijn contract dan nog niet heeft verlengd. Kane ligt bij the Spurs nog vast tot medio 2024, waardoor hij volgend jaar voor een gereduceerd tarief kan worden overgenomen.

Duitse media brachten Kane tijdens de afgelopen transferwindow meermaals in verband met een transfer naar Bayern en zagen in hem een mogelijke vervanger van de naar Barcelona vertrokken Robert Lewandowski. BILD meldde dat Kane zelf niet onwelwillend tegenover een transfer naar Duitsland zou staan. Een transfer in de zomer van 2023 is voor de Duitse recordkampioen echter een stuk logischer, aangezien de 29-jarige spits dan nog over een eenjarig contract bij Tottenham beschikt.

Trainer Julian Nagelsmann weigerde tijdens de tournee van Bayern door de Verenigde Staten de speculaties de kop in te drukken, iets wat tot irritatie leidde bij Antonio Conte. Laatstgenoemde ziet zijn pupil graag blijven en heeft er bij Kane op aangedrongen dat hij zijn contract moet verlengen. Bayern versterkte zich uiteindelijk met Sadio Mané en de pas zeventienjarige Mathys Tel en liet de interesse in Kane varen. Volgens de Duitse boulevardkrant is het slechts uitstel en geen definitieve afwijzing.

Prijzen

Bayern heeft aan Charlie Kane, broer en zaakwaarnemer van de Engelse spits, laten weten dat het volgend jaar zomer een bod uitbrengt als zijn cliënt zijn contract bij Tottenham niet verlengt. The Spurs gaan er alles aan doen om de captain binnenboord te houden, maar weten ook dat hij in Duitsland om de prijzen kan spelen. Bayern wordt in de Bundesliga de laatste jaren steevast kampioen en is een serieuze uitdager voor de Champions League-winst. De laatste keer dat Tottenham een prijs won was in 2007/08 (EFL Cup).

Volgens Conte is dit het 'perfecte moment' voor Kane om zijn nog tweejarige verbintenis te verlengen in Noord-Londen. "Er is een visie, er is een richting en er is een eenheid om een team te vormen dat voldoet aan de verwachtingen. Maar ik weet ook dat het perfecte moment wordt gecreëerd door het project. Als ook de speler begrijpt dat er een goed proces is, dat alle neuzen dezelfde kant op staan, denk ik dat elke speler daar onderdeel van uit wil maken. Ik denk dat Harry blij is met de huidige situatie."