Vormer moet na afgeketste transfer kiezen tussen Turkije of Saudi-Arabië

Dinsdag, 6 september 2022 om 17:42 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 18:06

Ruud Vormer was deze zomer dicht bij een een transfer naar KV Mechelen, zo meldt het Het Laatste Nieuws. De Nederlandse middenvelder ging in gesprek met de club van trainer Danny Buijs, maar tot een akkoord kwam het niet. Om nog weg te kunnen bij Club Brugge, waar Vormer uit de gratie is geraakt, zal hij moeten kiezen tussen niet nader genoemde clubs uit Turkije of Saudi-Arabië.

Mechelen had Vormer graag verwelkomd, omdat zij een middenvelder aan de selectie willen toevoegen voordat de Belgische markt dinsdagnacht sluit. Onderhandelingen volgden, maar Vormer gaf aan dat hij de voorkeur gaf aan een exotische bestemming, blijven bij blauw-zwart of een terugkeer naar Nederland. De ex-speler van onder meer Feyenoord en AZ was afgelopen vrijdag nog aandachtig toeschouwer bij het duel tussen Willem II en ADO Den Haag, al lijkt een transfer buiten de Benelux waarschijnlijker te zijn.

Het Laatste Nieuws geeft namelijk aan dat er nog steeds contacten in het buitenland zijn. Een Saudi-Arabische club heeft zijn interesse zelfs geconcretiseerd. De transferwindow in het Aziatische land sluit pas op 17 september, waardoor Vormer nog wat bedenktijd heeft. De krant geeft ook aan dat er gesprekken lopen met een Turkse club en mocht de viervoudig international die stap willen maken, moet hij wél haast maken. De markt sluit daar namelijk woensdagnacht. Ook is het mogelijk dat Vormer 'gewoon' bij Club blijft en daar zijn contract uitdient of in de volgende transferwindow kijkt naar nieuwe mogelijkheden.

Maandag kreeg Vormer het slechte nieuws dat Club hem niet heeft ingeschreven voor de groepsfase van de Champions League. Vormer kwam dit seizoen pas drie keer in actie namens de regerend Belgisch landskampioen. Zo ruimde Club-trainer Carl Hoefkens een basisplaats voor hem in tijdens de gewonnen Supercup tegen AA Gent (1-0). Op de eerste speeldag van het nieuwe seizoen van de Jupiler Pro League was Vormer nog aanvoerder tegen KRC Genk (3-2), waarna twee weken later een korte invalbeurt tegen Zulte Waregem (1-1) volgde. De laatste vier competitieduels behoorde Vormer niet meer tot de wedstrijdselectie van Hoefkens.