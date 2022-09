Woorden Xavi bieden reservespelers Depay en De Jong nieuw perspectief

Dinsdag, 6 september 2022 om 17:37 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 18:14

Xavi is van plan om de komende maanden veelvuldig te rouleren bij Barcelona, zo laat de trainer dinsdag weten op de persconferentie in aanloop naar het Champions League-duel met Viktoria Plzen. De woorden van Xavi biedt onder meer Memphis Depay en Frenkie de Jong nieuw perspectief, aangezien zij sinds de start van het nieuwe seizoen genoegen moeten nemen met een reserverol.

Barcelona roerde zich tijdens de zomerse transferwindow flink op de transfermarkt. Spelers als Robert Lewandowski, Raphinha en Jules Koundé werden voor vele miljoenen ingelijfd, terwijl Franck Kessié, Andreas Christensen, Héctor Bellerín en Marcos Alonso transfervrij de overstap naar het Spotify Camp Nou maakten. Door de brede selectie vertroebelde het perspectief voor Depay en De Jong bij Barcelona, maar hier komt mogelijk verandering in. “Spelers hebben rust nodig en we hebben een grote selectie”, laat Xavi weten.

Depay moet Lewandowski in de spitspositie voor zich dulden en speelde dit seizoen nog geen minuut tijdens een officieel duel voor Barça. Xavi hield de afgelopen weken vast aan een middenveld bestaande uit Sergio Busquets, Pedri en Gavi, waardoor de teller voor hem op honderdzeventig speelminuten staat. Mocht Xavi vanwege het drukke speelschema daadwerkelijk besluiten om te gaan rouleren, zal dit bondscoach Louis van Gaal ook een gerust gevoel geven. Depay en De Jong behoren tot de sterkhouders van het Nederlands elftal en zijn zo goed als zeker van een plek in de WK-selectie voor het eindtoernooi in Qatar.

Barcelona werd bij de loting van de Champions League gekoppeld aan Bayern München, Internazionale en Viktoria Plzen. Xavi is er ondanks de loodzware poule van overtuigd dat de Catalanen dit seizoen mee kunnen strijden voor de eindzege in het miljardenbal. “We zullen strijden en groot dromen. Anders was ik wel thuis gebleven. Waarom kunnen wij dit toernooi niet winnen? Barcelona gaat over winnen, ik houd van winnen. Dat is nooit anders geweest, ik kan het me ook niet anders voorstellen”, aldus Xavi.