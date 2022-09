Rai Vloet vertrekt uit Kazachstan en kiest voor gevoelige transfer naar Rusland

Dinsdag, 6 september 2022 om 16:18 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 16:36

Rai Vloet vertrekt na een klein half jaar bij FC Astana, zo maakt de Kazachse topclub via de officiële kanalen bekend. De 27-jarige aanvaller maakt een transfer naar Rusland. Vloet heeft een contract getekend bij FC Ural, dat naar verluidt 250.000 euro betaalt voor de voormalig spits annex nummer 10 van Heracles Almelo. Vloet wordt nog altijd verdacht van het veroorzaken van een auto-ongeluk waarbij een jongetje van vier om het leven kwam.

“Ik kreeg een mooie kans van een club uit Rusland”, zegt Vloet in een afscheidsinterview op de clubkanalen van FC Astana. “Ze boden me een mooi contract aan. De belangrijkste reden is natuurlijk de competitie. Ik denk dat de Russische competitie sterker is dan de Kazachse competitie. Ik heb nog steeds doelen in mijn carrière en ik denk dat dit op dit moment de juiste stap is voor mij als speler.”

Vloet laat weten dat het vertrek bij Astana geen gemakkelijke beslissing was. “Ik heb het hier erg naar mijn zin in de stad en ik ga vooral de mensen van de club missen. Zij hebben me de afgelopen zes maanden erg goed geholpen, dus het was niet makkelijk om voor het einde van het seizoen te vertrekken. We hebben samen doelen gesteld en willen kampioen worden, maar uiteindelijk weet je nooit hoeveel kansen je krijgt in het voetbal of in het leven.”

Dat Vloet kiest voor een transfer naar Rusland is redelijk opvallend te noemen. Rusland besloot begin dit jaar Oekraïne binnen te vallen, waarop de FIFA en de UEFA ervoor kozen om Russische teams en de nationale ploegen te schorsen. Bovendien nam de FIFA maatregelen om de spelers in Russische en Oekraïense voetbalcompetities te beschermen. Spelers en trainers die actief zijn in deze competitie en nog onder contract staan, zijn tot 30 juni 2023 tijdelijk transfervrij, waarmee de wereldvoetbalbond de desbetreffende spelers en trainers de kans biedt om in een andere competitie aan de slag te gaan.

Vloet wordt nog altijd verdacht van het veroorzaken van een auto-ongeluk waarbij de vierjarige Gio om het leven kwam. Vloet verliet tijdens de nasleep van het ongeluk de Eredivisie, omdat er een onwerkbare situatie was ontstaan. Heracles Almelo wilde uiteindelijk van hem af, omdat de aanvaller details over het incident verzwegen had tegenover de club, en fans kwamen eerder al in opstand toen bleek dat hij nog wedstrijdminuten mocht maken. Een overstap naar het Kazachse FK Astana bood uitkomst. Bij Astana kwam hij tot negentien officiële duels, waarin hij goed was voor zeven goals en twee assists.

In november vorig jaar veroorzaakte de 26-jarige Vloet het ongeluk op de A4 bij Hoofddorp. Later bleek dat de profvoetballer met twee keer zoveel alcohol als toegestaan achter het stuur zat en tevens ruim tweehonderd kilometer per uur reed. Eerder had Vloet bij zijn toenmalige club Heracles Almelo aangegeven dat hij niet te hard reed en niet teveel alcohol had genuttigd. Zijn rijgedrag was volgens de officier van justitie 'roekeloos en zeer onvoorzichtig', waardoor hij zijn rijbewijs niet terugkrijgt. Wanneer de zaak inhoudelijk wordt behandeld is nog niet bekend.