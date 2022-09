Mbappé erkent dat de Franse president een rol speelde in langer verblijf bij PSG

Dinsdag, 6 september 2022 om 15:32 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 15:38

Woorden van de Franse president Emmanuel Macron hebben eerder dit jaar meegespeeld in het besluit van Kylian Mbappé om zijn contract bij Paris Saint Germain toch te verlengen. Dat bevestigt de 23-jarige aanvaller tegenover The New York Times. Macron vroeg Mbappé in een persoonlijk gesprek om de Franse grootmacht niet te verlaten, hetgeen uiteindelijk niet gebeurde.

Mbappé besloot PSG afgelopen mei na een maandenlange transfersoap toch trouw te blijven. De Fransman had naar verluidt reeds zijn jawoord gegeven aan Real Madrid, maar de aanvaller vroeg hierop om meer bedenktijd aangaande zijn toekomst. Mbappé ontving vervolgens een nieuw lucratief voorstel van PSG, waarna hij zijn aflopende verbintenis alsnog met drie jaar verlengde. Daarnaast werd er door zijn familie én de Franse president op hem ingepraat om de komende jaren gewoon bij les Parisiens te blijven.

Mbappé erkent nu dat een boodschap van Macron hem mede deed besluiten om toch langer bij PSG te blijven. “Ik had nooit gedacht dat ik met de president zou praten over mijn toekomst van mijn carrière, dus dit is iets geks. Hij zei tegen mij: ‘Ik wil dat je blijft. Ik wil niet dat je nu weggaat. Je bent zo belangrijk voor het land’. Als de president je dat vertelt, dan speelt dat zeker mee”, aldus Mbappé.

Macron bevestigde eerder deze zomer al dat hij er alles aan had gedaan om de 57-voudig international in Frankrijk te houden. “Ik heb inderdaad een gesprek gehad met Mbappé”, zei de president tegen Franse media. “Ik heb hem simpelweg geadviseerd om in Frankrijk te blijven. Als mij op een informele en vriendschappelijke manier iets wordt gevraagd, is het de taak van de president om het landsbelang te verdedigen.”