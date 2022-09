Unibet: een odd van 6.00 voor het openingsdoelpunt van Sadio Mané!

Woensdag, 7 september 2022 om 12:00 • Rian Rosendaal

Een prachtig affiche om de groepsfase van de Champions League mee te starten: Internazionale dat bezoek krijgt van Bayern München. De Duitse grootmacht gaat zonder de naar Barcelona vertrokken Robert Lewandowski op jacht naar de zevende eindzege in het miljardenbal in de clubgeschiedenis. In samenwerking met Unibet blikt Voetbalzone vooruit op de Europese kraker in Milaan.

Het leven na Lewandowski begon zeer voortvarend voor Bayern, dat in het begin van het seizoen Eintracht Frankfurt (1-6) en VfL Bochum (0-7) met ruime cijfers versloeg. Daarna volgde tot twee keer toe een gelijkspel, maar dat neemt niet weg dat der Rekordmeister de topfavoriet is om voor de elfde keer op rij kampioen te worden. Daarnaast is de Champions League-winnaar van 2020 een van de voorname kandidaten om het belangrijkste Europese clubtoernooi opnieuw op zijn naam te schrijven.

Inter kan woensdagavond tegen Bayern niet beschikken over Romelu Lukaku. De aanvaller kampt met een spierblessure en is hierdoor tijdelijk teruggekeerd richting België om te revalideren. In aanvallend opzicht zal dus veel afhangen van Lautaro Martínez. De Argentijnse goaltjesdief hield drie doelpunten over aan de eerste vijf wedstrijden in de Serie A van dit seizoen. Inter-trainer Simone Inzaghi kan ook altijd nog een beroep doen op de zeer ervaren Edin Dzeko (36), die zondag als invaller nog scoorde in de met 3-2 verloren derby met AC Milan.

Bij Bayern heeft Matthijs de Ligt geregeld een basisplaats. Dat kan (nog) niet worden gezegd van Ryan Gravenberch en Noussair Mazraoui, die andere zomeraanwinsten. In aanvallend opzicht wordt er in München veel verwacht van Sadio Mané, die voor ruim dertig miljoen euro werd overgenomen van Liverpool. De vleugelaanvaller, die tevens als diepste spits wordt gebruikt, wist vijfmaal het net te vinden in zijn eerste zeven duels namens Bayern. Woensdagavond krijgt de Senegalees de kans om zijn allereerste Champions League-doelpunt in het shirt van de Duitsers te maken.

