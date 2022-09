Alfred Schreuder is lyrisch: ‘We zijn heel blij dat hij bij Ajax speelt’

Dinsdag, 6 september 2022 om 14:43 • Guy Habets

Alfred Schreuder is blij met Calvin Bassey. De Nigeriaans-Engelse verdediger kwam afgelopen zomer over van Rangers, de aanstaande Champions League-tegenstander van Ajax, en maakt een posiiteve indruk op zijn trainer. Woensdag speelt Bassey tegen zijn oude ploeg en dus werd er op de persconferentie voorafgaand aan het duel naar hem gevraagd.

Bassey ging deze zomer voor 25 miljoen van Rangers naar Ajax en dus vroegen de aanwezige Schotse journalisten naar de indruk die hij tijdens zijn eerste weken bij Ajax achterliet. Schreuder is in ieder geval zeer positief. "Het is een geweldige aankoop voor ons", reageert de oefenmeester. "We zijn heel blij dat hij bij ons is. Het is een hele positieve jongen die een goede energie uitstraalt en natuurlijk heeft hij zijn fysieke kwaliteiten. Ook aan de bal wordt hij steeds beter, dus we zijn heel blij dat hij er is."

Dat Ajax deze zomer een van de beste spelers van de Schotse grootmacht haalde, betekent volgens Schreuder niet dat de Amsterdammers dan ook per definitie favoriet zijn. "Het is een sterk team", waarschuwt hij. "Ze zullen ons onder druk willen zetten, zeker in de openingsfase, en daarnaast bouwen ze graag op. We weten dat Giovanni van Bronckhorst, die we goed kennen, dat wil. Ze hebben vast naar onze zwaktes gekeken en zullen in ons middenveld een speler vrij willen krijgen."

Ajax en Rangers trappen het Champions League-seizoen woensdagavond af. Om 18.45 uur begint hun onderlinge ontmoeting in de Johan Cruijff ArenA. De andere twee ploegen in de poule, Liverpool en Napoli, spelen ruim twee uur later tegen elkaar.