Chadli volgt voorbeeld Vertonghen en Alderweireld met terugkeer naar België

Dinsdag, 6 september 2022 om 13:49 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 15:10

Nacer Chadli staat op het punt om een tweejarig contract te tekenen bij Westerlo, zo meldt Het Nieuwsblad. De 33-jarige aanvaller moet alleen nog de medische keuring doorstaan en dan is zijn terugkeer op de Belgische velden een feit. Chadli staat momenteel nog onder contract bij Istanbul Basaksehir, waar hij eind vorig seizoen uit beeld raakte.

Westerlo hoopt zich op de Belgische Deadline Day te versterken met Chadli. De Belgen bereikten al een akkoord met Basaksehir en Chadli zelf, waardoor alleen de medische keuring een overgang nog kan versperren. De 66-voudig international van de Rode Duivels maakte in 2020 een transfer van AS Monaco naar Basaksehir en kwam in Turkije tot 51 officiële duels, waarin hij goed was voor zes goals en evenzoveel assists.

Bij Westerlo hoopt Chadli zich weer in de kijker te spelen bij bondscoach Roberto Martínez. De aanvaller speelde zijn (voorlopig) laatste interland in juli 2021, toen België in de kwartfinale van het EK werd uitgeschakeld door Italië. Met zijn transfer naar Westerlo volgt Chadli het voorbeeld van Toby Alderweireld en Jan Vertonghen. De generatiegenoten kozen deze zomer ook voor een terugkeer naar België. Alderweireld tekende een driejarig contract bij koploper Royal Antwerp, terwijl Vertonghen vorige week zijn transfer van Benfica naar Anderlecht afrondde.

Bij Westerloo krijgt Chadli de kans om zijn carrière uit het slop te trekken. Zowel bij Basaksehir als AS Monaco raakte hij de afgelopen jaren op een dood spoor en ook een verhuurperiode aan Anderlecht werd in het seizoen 2019/20 niet wat hij ervan had gehoopt. Eerder speelde Chadli voor onder meer FC Twente, Tottenham Hotspur en West Bromwich Albion.