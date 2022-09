Carlo Ancelotti blij met underdogrol van Real Madrid in de Champions League

Dinsdag, 6 september 2022 om 13:02 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 14:57

Voor Carlo Ancelotti is het geen verrassing dat de bookmakers Real Madrid niet als favoriet zien om dit seizoen de Champions League te winnen. De Koninklijke hoopt de ‘Cup met de Grote Oren’ te prolongeren, nadat Liverpool eind mei met 1-0 in Parijs werd verslagen.

Bayern München, Paris Saint-Germain, Manchester City en Liverpool worden allemaal als grotere kanshebbers gezien dan Real. De ploeg van Ancelotti arriveerde maandag in Glasgow voor de eerste groepswedstrijd van de nieuwe Champions League-campagne tegen Celtic. De Italiaanse oefenmeester is blij dat Real niet als titelfavoriet voor het miljardenbal wordt gezien. “Ik ben daar niet verrast over”, laat Ancelotti weten. “Ik zie het als een goed teken. We vinden het niet erg om de underdog te zijn.”

Real roerde zich tijdens de zomerse transferwindow amper op de transfermarkt. Aurélien Tchouameni kwam voor tachtig miljoen euro over van AS Monaco en Antonio Rüdiger werd transfervrij ingelijfd van Chelsea. Daartegenover stond het vertrek van Marcelo. De linksback was een van de weinige spelers die in de afgelopen maanden uit Madrid vertrok. Ondanks dat Real zijn selectie amper ververste, gaat de Spaanse topclub na vier competitieduels met twaalf punten wel aan kop in LaLiga.

De Madrilenen brengen dinsdagavond een bezoek aan Celtic, dat dit seizoen al zijn zeven duels in de Schotse Premier League in winst wist om te zetten, waarbij de 4-0 zege op grote rivaal Rangers FC van afgelopen zaterdag het meest in het oog springt. Ancelotti wijst de suggestie van de hand dat de Champions League-loting zijn ploeg goed is gezind. “Het is helemaal geen gemakkelijke groep. Celtic is in de eerste plaats een sterke ploeg en we moeten ook respect tonen voor RB Leipzig en Shakhtar Donetsk. Er kunnen ook verrassingen in de groep zitten. Er kan van alles gebeuren, denk maar aan vorig jaar met Sheriff Tiraspol”, doelt Ancelotti op de 1-2 nederlaag van Real in het eigen Estadio Santiago Bernabéu.