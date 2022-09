‘Competitievervalsing’ in Premier League: ‘Hij is als een Bond-slechterik’

Dinsdag, 6 september 2022 om 11:41 • Tom Rofekamp • Laatste update: 12:19

Manchester City heeft afgelopen transferperiode een potentieel Ballon d'Or-winnaar binnengehaald, aldus Gary Neville. De analist van Sky Sports is in zijn podcast lyrisch over zomeraanwinst Erling Braut Haaland, van wie hij voorspelt dat hij the Citizens naar een 'comfortabel' landskampioenschap zal schieten. Om de Noor te zien voetballen, is volgens Neville als het kijken van een James Bond-film: "Het ziet er gewoon oneerlijk uit."

Haaland maakte in zijn eerste zes competitiewedstrijden voor City een recordaantal van tien doelpunten, wat ook Neville niet is ontgaan. "Erling Haaland... het ziet er gewoon een beetje oneerlijk uit", zegt de analyticus in The Gary Neville Podcast alvorens hij in zijn verleden duikt. "Ik herinner me nog dat ik James Bond-films keek toen ik jong was. Daar had je het karakter Jaws (in de films The Spy Who Loved Me en Moonraker, red.), die zo'n 2,2 meter was. Hij pikte mensen moeiteloos op en gooide ze op de grond. Zo ziet het er een beetje uit als je Haaland ziet spelen tegen centrumverdedigers. Je denkt: hoe moet je in vredesnaam tegen zo iemand opboksen in het strafschopgebied?"

Neville heeft al lang geen speler van dergelijke kwaliteit meer zien rondlopen in de Premier League. "Dit is de eerste keer dat wij iemand naar onze competitie hebben gehaald die in de top twee of drie van beste spelers ter wereld terecht kan komen. Normaal gaan die spelers naar Paris Saint-Germain, Real Madrid of Barcelona. Cristiano Ronaldo en misschien Thierry Henry hadden die kwaliteiten ook, maar van hen werd niet verwacht dat ze uit zouden groeien tot de besten ter wereld. Deze speler – je anticipeert er gewoon op dat hij Ballon d'Ors gaat winnen."

Haaland kwam deze zomer voor een contractuele afkoopsom van zestig miljoen euro over van Borussia Dortmund. Na vijf speelronden had de boomlange Noor al een Premier League-record gevestigd: met een hattrick tegen Nottingham Forest (6-0) bracht hij zijn seizoenstotaal op negen treffers. Nooit eerder maakte een speler op het hoogste Engelse niveau er meer dan acht na de eerste vijf duels. Het was tevens Haalands tweede hattrick van het seizoen, na die tegen Crystal Palace (4-2). Dinsdag kan hij zijn Champions League-debuut maken voor City, wanneer het op bezoek gaat bij Sevilla.