Eli Dasa duikt na vertrek bij Vitesse op in Rusland en zorgt voor ergernis

Dinsdag, 6 september 2022 om 11:22 • Guy Habets • Laatste update: 11:58

Eli Dasa heeft zich met de keuze voor zijn nieuwe club niet populair gemaakt in zijn vaderland. De Israëliër, die de afgelopen jaren voor Vitesse speelde en daar deze zomer transfervrij vertrok, heeft getekend bij Dynamo Moskou in Rusland. Er wordt nu gevreesd voor politieke spelletjes.

Dasa heeft een driejarig contract getekend bij de Moskovieten en zwicht daarmee voor het torenhoge salaris dat hem geboden werd. Naar verluidt gaat de rechtsback miljoenen verdienen en heeft het Nederlandse agentschap SEG daar een grote rol in gespeeld. Zij onderhandelden succesvol over de persoonlijke voorwaarden. De keuze voor Dynamo betekent wel dat Dasa met praktische betalingsproblemen te maken krijgt, aangezien er financiële sancties zijn opgelegd aan Rusland en er niet zomaar geld overgemaakt mag worden naar een rekening in Israël.

In dat land zijn ze sowieso niet blij met de keuze van Dasa. Door de betalingsproblematiek kan de vleugelverdediger in juridische conflicten terechtkomen met de FIFA en daarnaast vreest men in Israël dat de vice-captain van het nationale elftal het middelpunt wordt van een politiek steekspel. Als de oorlog tussen Rusland en Oekraïne escaleert, zou het volgens de Israëliërs kunnen dat president Vladimir Poetin gebruik maakt van de aanwezigheid van Dasa. Tenslotte komt racisme vaak voor in de Russische competitie en is de rechtsback joods en van Ethiopische afkomst, waardoor zijn landgenoten vrezen dat ook dat problemen op gaat leveren.

De afgelopen drie jaar speelde de 29-jarige Dasa voor Vitesse. Hij werd transfervrij opgepikt bij Maccabi Tel Aviv en speelde daarna negentig officiële wedstrijden in Arnhem, waarin hij één keer scoorde en dertien assists gaf. Tot dusver kwam de verdediger ook al tot 48 interlands voor Israël. Het afscheid van Dasa bij Vitesse liep heel anders dan verwacht, aangezien hij niet aanwezig was bij de wedstrijden in de play-offs. De Israëliër had zijn bruiloft te vroeg gepland en wilde die niet meer verzetten, waardoor hij afwezig was. Dat zorgde voor veel ergernis bij Vitesse.