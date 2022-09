Uniboost: een odd van 50.00 voor een thuiszege van Ajax op Rangers!

Dinsdag, 6 september 2022 om 14:30 • Laatste update: 14:56

Als landskampioen van Nederland verzekerde Ajax zich ook dit seizoen weer van deelname aan het hoofdtoernooi van de Champions League. De Amsterdammers werden tijdens de loting ingedeeld in een prachtige groep met Liverpool en Napoli. Woensdagavond wacht echter als eerst om 18.45 uur een ontmoeting met het Rangers FC van Giovanni van Bronckhorst in de Johan Cruijff ArenA. Win vijftig keer je inzet bij een overwinning van Ajax! De maximale inzet bedraagt 1 euro, waarmee je in totaal 50 euro winst kan pakken. In samenwerking met Unibet blikt Voetbalzone vooruit op dit Champions League-duel.

In tegenstelling tot Rangers, hoefde Ajax zich niet te kwalificeren voor de groepsfase van de Champions League. Desalniettemin beleefde men in Amsterdam een onrustige transferzomer. Vele sterkhouders vertrokken, waarna de selectie weer versterkt diende te worden. Dat Alfred Schreuder zijn eerste vijf Eredivisie-duels als nieuwe trainer wist te winnen, is geen verkeerde prestatie. Ajax beleefde afgelopen zaterdag een probleemloze generale voor het treffen met Rangers. In de Johan Cruijff ArenA werd SC Cambuur uiteindelijk met 4-0 aan de kant gezet dankzij goals van Steven Bergwijn (2x), Devyne Rensch en Mohammed Kudus.

Van Bronckhorst en Rangers dompelden PSV twee weken geleden in rouw door in het Philips Stadion met 0-1 te zegevieren. Het bleek voldoende na het 2-2 gelijkspel in het heenduel op Ibrox. Nu wacht Rangers opnieuw een bezoek aan Nederland. Het treffen met Ajax betekent tevens een weerzien met Calvin Bassey, die eerder deze zomer voor een vast bedrag van 23 miljoen euro de overstap maakte van the Gers naar Ajax. Rangers kende een dramatische generale voor het Champions League-duel in de Johan Cruijff ArenA, want in de eigen competitie leed Van Bronckhorst met zijn ploeg een gevoelige nederlaag. Op bezoek bij de nog ongeslagen rivaal Celtic werd de Old Firm met liefst 4-0 verloren.

Na het vertrek van Sébastien Haller (Borussia Dortmund) en Antony (Manchester United) heeft Bergwijn zich in razendsnel tempo bij Ajax opgeworpen als doelpuntenmaker en absolute smaakmaker. De 24-jarige aanvaller was in de eerste vijf Eredivisie-duels van dit seizoen al goed voor zes treffers. Bergwijn wist zowel tegen FC Groningen, Sparta Rotterdam en SC Cambuur de ban voor de Amsterdammers te breken, terwijl hij ook in de verloren strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV de score opende.

