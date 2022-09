Antony geeft credits voor droomdebuut aan collega: ‘Hij is enorm intelligent’

Dinsdag, 6 september 2022 om 10:48 • Tom Rofekamp • Laatste update: 11:01

Antony is nog altijd in de zevende hemel vanwege zijn droomdebuut voor Manchester United afgelopen zondag. De Braziliaan bezorgde zichzelf een perfecte start in dienst van the Red Devils door de openingstreffer te verzorgen in de knappe 3-1 overwinning op Arsenal. Antony wil echter niet al te veel met de eer gaan strijken: die komt namelijk vooral Marcus Rashford toe, aldus de vleugelspits.

Na iets meer dan 34 minuten spelen legde Rashford de bal in het strafschopgebied panklaar voor Antony's favoriete linkerbeen. De ex-Ajacied twijfelde geen moment en verschalkte Aaron Ramsdale met een bekeken schuiver in de verre hoek. "Marcus gaf een perfecte pass, dus ik hoefde niet zo veel meer te doen", blikt Antony terug. Ook Bruno Fernandes en Jadon Sancho verdienen krediet volgens de aanvaller. "Bruno had de bal – volgens mij hield hij Gabriel Jesus van zich af – en gaf de bal aan Jadon. Hij gaf hem aan Marcus en ik wist dat hij de bal aan beide kanten kwijt kon. Maar Marcus, een zeer intelligente speler, realiseerde zich dat ik een sprintje kon trekken."

"Hij gaf de bal en ik benutte de kans goed", concludeert Antony. De miljoenenaankoop wist zijn zenuwen goed in bedwang te houden, ondanks dat hij flink kippenvel kreeg toen hij het veld opstapte. "Omdat ik wist hoe graag ik hier wilde zijn en hoe graag het publiek dit ook wilde. Toen ik het net zag trillen liet ik al mijn gevoelens de vrije loop. Ja, ik kreeg absoluut kippenvel."

Nadat Arsenal na een uur spelen op gelijke hoogte kwam via Bukayo Saka, stelde Rashford met een dubbelslag de zege van United veilig. Antony had toen al plaatsgemaakt voor Cristiano Ronaldo. Door de overwinning stegen Erik ten Hag en Manchester United naar de vijfde plek op de Premier League-ranglijst. Het betekende de vierde victorie op rij voor de Tukker, nadat zijn eerste twee competitiewedstrijden nog verloren gingen.