Feyenoord krijgt maanden na verloren finale weer een boete van de UEFA

Dinsdag, 6 september 2022 om 10:39 • Guy Habets • Laatste update: 10:58

Feyenoord heeft opnieuw een boete gekregen voor supportersincidenten die in het afgelopen Europese seizoen plaatsvonden. De Rotterdammers haalden de finale van de Conference League, maar onderweg liet de aanhang zich niet altijd van zijn beste kant zien. Dat leverde al bijna 600.000 euro aan boetes op en daar is nu nog een bedrag aan toegevoegd.

De UEFA meldt op de website namelijk dat de tuchtcommissie een beroep van Feyenoord heeft afgewezen. De Stadionclub was het niet eens met het feit dat er 15.000 euro betaald moest worden na de verloren Conference League-finale tegen AS Roma, maar de Europese voetbalbond heeft besloten dat dat beroep afgewezen moet worden. Voor een 'ongeoorloofd spandoek met een provocerende boodschap' wordt er nu dus nog een extra boete optgelegd.

Eerder gingen de fans van Feyenoord al in de fout tijdens een aantal thuiswedstrijden in De Kuip, waar vuurwerk werd afgestoken en trappen werden geblokkeerd. Ook daar legde de UEFA boetes voor op. Daarnaast waren er rondom de thuis- en uitwedstrijd tegen Olympique Marseille in de halve finale diverse ongeregeldheden. Dat is ook de reden dat de Rotterdamse aanhang donderdag niet welkom is in Rome voor de uitwedstrijd bij Lazio. Daarnaast was de Italiaanse hoofdstad niet happig op het ontvangen van Feyenoorders.

De uitwedstrijd bij Lazio is de eerste wedstrijd in de groepsfase van de Europa League. Op papier heeft Feyenoord de lastigste wedstrijd dan meteen gehad, want verder speelt het nog tegen het Deense Midtjylland en Sturm Graz uit Oostenrijk. De nummers een en twee van de poule gaan door naar de knock-outfase van de Europa League, terwijl de nummer drie van de groep een stapje terugdoet en in de Conference League verder zal gaan.