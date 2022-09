‘De maat is vol’: FC Utrecht traceert onruststokers en strooit met straffen

Dinsdag, 6 september 2022 om 09:49 • Tom Rofekamp • Laatste update: 12:09

FC Utrecht heeft zich in een statement op de clubwebsite verontschuldigd voor het wangedrag van de eigen supporters de afgelopen wedstrijden. De duels met Ajax (0-2 verlies) en Fortuna Sittard (3-4) werden beide overschaduwd door fans die onder meer vuurwerk afstaken en Brian Brobbey racistisch bejegenden het veld gooiden. Diverse personen zijn opgepakt en aangemeld voor een stadionverbod, zo melden de Domstedelingen. In totaal zijn er aan 19 personen straffen uitgedeeld.

De supporters van Utrecht kwamen al onder een vergrootglas te liggen na het duel met Ajax. Brobbey kreeg na het maken van de 0-2 oerwoudgeluiden naar zich toe geslingerd vanaf de Bunnikside van Stadion Galgenwaard, waar de fanatieke aanhang zit. Even later moest scheidsrechter Danny Makkelie het duel stilleggen omdat er een vuurwerkbom het veld op werd gegooid. In Sittard ging het opnieuw mis: wéér werd er vuurwerk op het veld gegooid door Utrecht-fans, waarbij eigen speler Anastasios Douvikas zelfs nog bijna geraakt werd. In navolging van collega Makkelie besloot ook Allard Lindhout de wedstrijd tijdelijk te staken. Toen er daarna bier het veld op werd gegooid, deed hij dat opnieuw.

Fortuna Sittard - FC Utrecht werd tijdelijk stilgelegd. Vanuit het uitvak werd er vuurwerk op het veld en richting de spelers gegooid die aan het warmlopen waren. FC Utrecht speler Anastasios Douvikas werd geraakt met vuurwerk vanuit het FC Utrecht-vak. #forutr pic.twitter.com/rdQUTvavUH — Voetbal Ultras (@VoetbalUltras) September 2, 2022

Utrecht brengt in het statement naar buiten dat er in laatstgenoemde wedstrijd in totaal zeven personen in beeld zijn gebracht, die allen worden aangemeld voor een stadionverbod. De vuurwerkgooier in het duel met Ajax is opgepakt en wordt vervolgd door het Openbaar Ministerie, evenals drie personen die achteraf zorgden voor ongeregeldheden. Zij die Brobbey racistisch bejegenden krijgen een stadionverbod in Utrecht en worden tevens bij de KNVB aangemeld voor een landelijk stadionverbod. Verder zullen er nog vier anderen bestraft worden.

"Een opsomming waarvoor wij ons enorm schamen", laat algemeen directeur Thijs van Es optekenen op de clubwebsite. "Een wedstrijd van FC Utrecht, uit en thuis, zou een uitje moeten zijn voor iedereen en een plek waar íedereen zich welkom zou moeten voelen. Dat is het niet geweest afgelopen twee wedstrijden, waarvoor wij onze excuses aanbieden aan eenieder die zich niet welkom of veilig heeft gevoeld, waaronder een van onze spelers. De maat is vol. Er is een grens bereikt en overschreden, we zijn dit gedrag zat. Deze raddraaiers willen en gaan we weren, dit heeft niets met support te maken."