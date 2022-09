Uitblinker Jong Ajax: ‘Ik haal Ajax 1 eerder op middenveld dan als verdediger'

Dinsdag, 6 september 2022 om 08:56 • Tom Rofekamp • Laatste update: 08:58

Donny Warmerdam kijkt tevreden terug op de gewonnen krachtmeting met Heracles Almelo van maandagavond (4-0). De verdediger annex middenvelder van Jong Ajax tekende voor zijn eerste twee goals in het betaald voetbal en deed dat vanaf 'de nummer zes-positie'. Warmerdam kwam daar echter pas later in de wedstrijd terecht: trainer John Heitinga stelde hem op als centrumverdediger. Warmerdam zegt zich het meest comfortabel te voelen op het middenveld, en ziet daar ook de grootste kansen om door te breken in Ajax 1.

Nadat Lorenzo Lucca Jong Ajax met twee treffers op rozen had gebracht, gooide een dubbelslag van Warmerdam het duel in het laatste kwartier in het slot. Het waren de eerste doelpunten van de geboren Sassenheimer in het betaald voetbal. Warmerdam kreeg het laatste half uur de kans om zich meer met de aanval te bemoeien vanwege de wissel van Lucca. Verdediger Olivier Aertssen kwam in de ploeg voor de spits, waardoor Christian Rasmussen doorschoof naar de aanval. Daardoor kwam een plekje voor Warmerdam vrij op het middenveld.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Daar voelt de jongeling zich ook het meest comfortabel, vertelt hij tegenover de camera van ESPN. "Ik heb in de jeugd vanaf de F1 jarenlang op '3' gespeeld, en vanaf de D'tjes ging op 6 spelen. Ik speel liever op het middenveld, dat wel. Dat is echt mijn positie", zegt Warmerdam. Op dat moment heeft hij het over zijn toekomstperspectief nog niet eens gehad: "Ik zie mezelf het eerste van Ajax eerder halen als middenvelder."

Dat Heitinga Warmerdam soms als centrumverdediger opstelt, vindt hij echter niet vervelend. "Als ik op '3' minuten kan maken vind ik dat ook lekker." Tot dusver begon de twintigjarige in alle wedstrijden van dit seizoen in het hart van de defensie. Afgelopen jaargang schipperde Warmerdam tussen de posities van defensieve middenvelder, centrale middenvelder en centrumverdediger. Het jeugdexponent van Ajax speelde maandag zijn 51ste wedstrijd voor het beloftenelftal.