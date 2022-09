Suárez kan het nog steeds: prachtvolley legt basis voor zege op aartsrivaal

Dinsdag, 6 september 2022 om 07:23 • Tom Rofekamp • Laatste update: 08:14

Luis Suárez heeft niet voor de eerste keer dit seizoen het publiek van Nacional voor zich gewonnen. In de 'Urugayaanse Clásico' tussen Bolso en Peñarol opende de geroutineerde spits de score door schitterend raak te volleren met zijn mindere linkerbeen. Uiteindelijk werd de aartsrivaal met 3-1 over de knie gelegd. Voor Suárez betekende het zijn derde treffer in vijf competitieoptredens voor Nacional, waar hij deze zomer na zestien jaar omzwerven in Europa terugkeerde.