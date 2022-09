Hamstra blikt terug: ‘Dat Alfred boos werd op de situatie was begrijpelijk'

Dinsdag, 6 september 2022 om 06:59 • Tom Rofekamp

Gerry Hamstra heeft alle begrip voor de frustratie van Alfred Schreuder over het vertrek van Antony bij Ajax. De technisch manager vertelt in gesprek met De Telegraaf vanwege zijn eigen trainerservaring te weten 'hoe vervelend het is als je beste spelers op het laatste moment vertrekken'. De exit van Antony vormde volgens Hamstra een keerpunt in de daarvoor nog overzichtelijke transferperiode: "Het waren korte nachten."

Het technisch duo van Ajax kende een drukke zomer, met tien ingaande en liefst vijftien uitgaande transfers. Daarbij harkte geen enkele club zo veel geld binnen als de regerend landskampioen: met een totaalbedrag van 216,2 miljoen euro aan inkomende transfersommen troefde Ajax wereldwijd iedereen af. Hamstra zegt 'tevreden' te zijn met het uiteindelijke resultaat, maar had het liever toch iets anders gezien.

"We vinden allemaal dat we te veel basisspelers zijn kwijtgeraakt, want we zijn met andere verwachtingen de zomer ingegaan", bliky Hamstra terug. "Je wilt de groep zo veel mogelijk bij elkaar houden om door te kunnen bouwen. Daar hebben we met Alfred ook gesprekken over gevoerd. Natuurlijk wisten we dat er een paar addertjes onder het gras zaten. Alleen had niemand voorzien dat er zó aan onze spelers zou worden getrokken en met zulke bedragen", aldus de technisch manager.

Tot 'de situatie-Antony' leken Hamstra en zijn partner in crime Klaas-Jan Huntelaar de boel redelijk onder controle te hebben. Zo vertrokken basisspelers Lisandro Martínez en Sébastien Haller, maar werden er al snel vervangers gehaald in de vorm van Calvin Bassey (Rangers) en Brian Brobbey (RB Leipzig). Het vertrek van Nicolas Tágliafico en Perr Schuurs werd opgevangen met de komst van Owen Wijndal en Ahmetcan Kaplan, terwijl de exits van Ryan Gravenberch, Noussair Mazraoui en André Onana intern werden opgelost. De miljoenenuittocht van Antony kwam echter als donderslag bij heldere hemel. "Manchester Uniteds timing was zo slecht dat het de laatste dagen nog hectisch werd. De laatste vier nachten heb ik in Amsterdam in plaats van mijn eigen woonplaats geslapen. Het waren korte nachten", blikt Hamstra terug.

Antony weigerde zijn laatste weken in dienst van Ajax te trainen om een vertrek te forceren. Dat, en het feit dat Ajax zijn oogappel in de slotfase van de transferperiode nog liet gaan, zorgde voor frustratie bij Schreuder. Begrijpelijk, zo vindt Hamstra. "Ik ben zelf trainer geweest, heb mijn UEFA Pro License en weet hoe vervelend het is als je beste spelers op het laatste moment vertrekken. Dit wilden we allemaal niet, we wilden hem behouden. En dat Alfred boos werd op de situatie waarin we waren terechtgekomen, was begrijpelijk. Ook omdat Antony basisspeler nummer zeven was die vertrok."

Uiteindelijk werd er een vervanger op huurbasis gehaald in de persoon van Lucas Ocampos. Hamstra is blij dat de Argentijn op de valreep nog binnen is gekomen. "Hij is een jongen die iets aan onze selectie toevoegt, omdat hij een ander profiel heeft dan de rest op de rechtsbuitenpositie. We waren bang dat we door het vertrek van Lisandro Martínez, Nicolas Tágliafico en Antony te veel grinta – Latijns gif – zouden kwijtraken. En dat brengt Lucas ook met zich mee." Over het gegeven dat de raad van commissarissen een streep zette door een koopdeal over Ocampos wil Hamstra niet te veel woorden kwijt. "Laat ik in algemene zin zeggen dat iedereen vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid heeft gehandeld."