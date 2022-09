Twaalfvoudig international wordt verbannen na keuze voor Russische club

Maandag, 5 september 2022 om 23:41 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:50

Mathias Normann kan een uitnodiging voor het Noorse nationale elftal voorlopig vergeten. De 26-jarige middenvelder tekende maandagavond bij Dinamo Moskou en wordt om die clubkeuze verbannen bij Noorwegen, zo bevestigt bondscoach Ståle Solbakken. "Dat was geen moeilijke beslissing, nee", aldus Solbakken tegenover de nationale omroep NRK.

Normann stond sinds 2019 onder contract bij het FK Rostov, maar speelde het afgelopen seizoen op huurbasis voor Norwich City. Ten tijde van het uitbreken van de oorlog in Oekraïne was de twaalfvoudig Noors international dus niet actief op Russische bodem. Normann werd door Solbakken gewaarschuwd dat een keuze voor een nieuwe Russische club het einde van zijn interlandcarrière zou betekenen, maar koos alsnog voor een overstap naar Dinamo Moskou.

Het afgelopen anderhalf jaar kreeg Normann steevast een uitnodiging voor het Noorse elftal, en in de twee WK-kwalificatiewedstrijden tegen Nederland (1-1 en 2-0 verlies) stond hij in de basis. "In principe is het niet de taak van de bond om iets te zeggen over de clubkeuze van de spelers van het nationale team, maar we bevinden ons nu in een buitengewone situatie", zegt Lise Klaveness, voorzitter van de Noorse bond. "Het hele Noorse en Europese voetbal is het erover eens om gezamenlijk druk uit te oefenen op Rusland als oorlogvoerende partij, die ook in de sport zeer actief gebruik heeft gemaakt van machtsposities."

Bondscoach Solbakken oordeelt keihard over de transfer van Normann naar Dinamo Moskou. "Ik denk dat het een totaal verkeerde keuze is", aldus de keuzeheer. "Dit is het gevolg. We zullen zien of Mathias ooit terugkeert in het Noorse nationale team. Als hij andere ideeën krijgt, is dat nog steeds een mogelijkheid. Maar op dit moment is er helemaal geen sprake van."

Normann lichtte zaterdag op de Noorse televisie zijn keuze al toe. "Als er één ding is dat ik in mijn carrière heb geleerd, is het dat je politiek en voetbal niet door elkaar moet halen. Ik ga daar voetballen en daar ben ik 'gelukkig' mee", vertelde Normann aan TV 2. De middenvelder benadrukte dat hij de Russische oorlogshandelingen in Oekraïne veroordeelt. Tegelijkertijd gelooft hij dat Rusland nu zijn beste sportieve kans was. "Ik ben wel bang voor de gevolgen die het kan hebben, maar ik hoop dat ik gezien zal worden als de voetballer die ik zal blijven."