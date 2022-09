VZ 5: Arnesen en Feyenoord uit elkaar; Engeland omarmt Antony

Dinsdag, 6 september 2022 om 00:00 • Laatste update: 23:41

In de rubriek VZ 5 maakt Voetbalzone dagelijks een selectie van de vijf belangrijkste nieuwsverhalen uit de afgelopen 24 uur. Handig voor wie niet alles heeft kunnen volgen, en fijn voor wie het graag nog even terugleest. Het gaat daarbij niet per se om de best bekeken artikelen op de website, maar echt om het verhaal van de dag.

Feyenoord bevestigt definitieve contractontbinding van Frank Arnesen

Feyenoord heeft op de clubkanalen bekendgemaakt dat Frank Arnesen definitief niet zal terugkeren bij de Rotterdammers. De clubleiding heeft in goed overleg met de technisch directeur besloten zijn lopende contract per direct te beëindigen. Arnesen had al tijdelijk een pauze, die hij nam vanwege zijn gezondheid. De Deen beaamt op de clubkanalen 'op een positieve manier uit elkaar te gaan'.

Lees hier het volledige artikel over het vertrek van Arnesen.

Engelse pers lyrisch over debuut Antony: ‘Filmisch en onverschrokken’

Een dag na de 3-1 overwinning van Manchester United op Arsenal richten de Engelse media hun spotlights natuurlijk vooral op Antony. De Braziliaanse miljoenenaanwinst luisterde zijn debuut voor the Red Devils op met een doelpunt en er wordt al voorzichtig gesproken over een wisseling van de wacht. Antony wordt gezien als dé troonopvolger van Cristiano Ronaldo en de nieuwe ster van Manchester United. “Ronaldo zag dat het goed was.”

Bekijk hier de lofzang over Antony in de Engelse media.

Mbappé geeft op persconferentie toe: ‘Er zijn koude momenten met Neymar’

Kylian Mbappé heeft zich in de aanloop naar het duel in de Champions League tegen Juventus uitgelaten over teamgenoot Neymar. De supersterren van Paris Saint-Germain hebben het dit seizoen geregeld met elkaar aan de stok, al minimaliseert Mbappé die problemen op de persconferentie voor het duel met Juventus. "Als je de nummer één bent, betekent dat niet dat je altijd alle strafschoppen neemt."

Lees hier over de uitspraken van Mbappé tijdens de persconferentie.

Chelsea maakt kind van de club bestbetaalde verdediger ooit op Stamford Bridge

Reece James is ook de komende zes jaar speler van Chelsea. The Blues maken maandag op de officiële kanalen bekend dat de 22-jarige vleugelverdediger zijn verbintenis in Londen tot medio 2028 heeft opengebroken. 'Kind van de club' James slaat daarmee interesse van diverse topclubs in de wind, waaronder Real Madrid. Daar staat volgens Engelse media een vorstelijk salaris tegenover: de back gaat naar verluidt bijna 290.000 euro per week verdienen.

Lees hier het volledige artikel over de contractverlenging van Reece James.

Barcelona gaat toch nog afscheid nemen van mislukte grootverdiener

Miralem Pjanic heeft een aanbod ontvangen van Sharjah FC, zo meldt transfermarktexpert Fabrizio Romano via Twitter. De club uit de Verenigde Arabische Emiraten is bereid om de 32-jarige middenvelder van Barcelona een driejarig contract te geven. Barça ziet de Bosniër graag vertrekken en hoopt dan ook dat Pjanic ingaat op dit lucratieve avontuur.

Lees hier meer over het naderende vertrek van Miralem Pjanic.