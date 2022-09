Róbert Bozenik goud waard met overtuigende eerste treffer in Portugal

Maandag, 5 september 2022 om 23:05 • Wessel Antes • Laatste update: 23:16

Róbert Bozenik heeft zijn club Boavista maandagavond op overtuigende wijze naar een 1-0 overwinning geschoten tegen Paços Ferreira. De Feyenoord-huurling werd direct de matchwinner met zijn eerste treffer in Portugal. De Slowaak pegelde een half uur voor tijd met zijn verkeerde been het winnende doelpunt tegen de touwen. Boavista staat na vijf wedstrijden op de vijfde plek in de Liga Portugal.