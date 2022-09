Sterrenensemble Galatasaray wint met tien man in extremis

Maandag, 5 september 2022 om 22:06 • Wessel Antes • Laatste update: 22:26

Galatasaray heeft maandag ternauwernood een 2-1 zege kunnen boeken op Gaziantep. In de thuiswedstrijd leek het er lange tijd op dat er opnieuw puntverlies aankwam voor de Turkse topclub, maar in blessuretijd wist Gala de wedstrijd met tien man alsnog naar zich toe te trekken. Dankzij een eigen doelpunt in extremis blijft Galatasaray enigszins in de buurt van koploper Besiktas.

Galatasaray begon maandagavond met vele sterren aan de wedstrijd tegen Gaziantep. Trainer Okan Buruk ruimde een plaatsje in voor onder meer Fernando Muslera, Sérgio Oliveira, Lucas Torreira, Dries Mertens en Bafétimbi Gomis. Ook Nederlander Patrick van Aanholt mocht starten als linksback, terwijl Fredrik Midtsjø ontbrak vanwege een kuitblessure. Na een half uur kwam de uitploeg op voorsprong, toen een vlijmscherpe counter vakkundig werd afgerond door de Chileen Ángelo Sagal.

Zes minuten later kwam Cim Bom Bom alweer langszij via Gomis. Een scrimmage belandde per toeval bij de 37-jarige Fransman in de buurt, waarna hij alleen nog maar binnen hoefde te knikken: 1-1. Vlak voor rust moest Galatasaray-verdediger Abdülkerim Bardakci het veld verlaten na zijn tweede gele kaart. Het thuisspelende tiental was in de tweede helft de bovenliggende partij, maar wist het dominante veldspel niet om te zetten in doelpunten.

Gomis kreeg ruim een kwartier voor tijd de kans om vanaf de strafschopstip zijn tweede van de avond te maken, maar zijn inzet werd gekeerd door Günay Güvenç. Vervolgens wist Güvenç in blessuretijd knap redding te brengen op een inzet van Haris Seferovic, waarna de bal op gelukkige wijze via rechtsback Stelios Kitsiou alsnog achter de doelman van Gaziantep belandde. Galatasaray staat daardoor na vijf wedstrijden op tien punten in de Süper Lig. Dat zijn er drie minder dan koploper Besiktas.