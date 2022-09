Lucca en Warmerdam slachten Heracles; Sávio kan Jong PSV niet redden

Maandag, 5 september 2022 om 21:54 • Laatste update: 22:17

Jong Ajax heeft Heracles Almelo maandagavond zijn eerste nederlaag van het seizoen in de Keuken Kampioen Divisie toegebracht. De ploeg van John Heitinga werd bij de hand genomen door met name Lorenzo Lucca, die de twee openingsdoelpunten maakte. Donny Warmerdam verdubbelde de score na rust met eveneens twee goals: 4-0. Iets verderop won het verrassend presterende Jong AZ van FC Dordrecht (3-1), terwijl Jong PSV in eigen huis hard onderuit ging tegen TOP Oss (0-3).

Jong Ajax - Heracles Almelo 4-0

Voor Heracles bleek het een groot nadeel om op maandag op bezoek te moeten bij Jong Ajax: de beloften traden aan met Francisco Conceição en Lucca in de basis, spelers die op een vrijdagavond vermoedelijk gespaard zouden worden voor eventuele minuten in het eerste. Het duo bleek in elk geval een gigantische versterking voor Jong Ajax, dat zeker het eerste uur heer en meester was tegen de titelfavoriet uit Almelo.

Met name Conceição was met zijn dribbels een ware plaag voor de defensie van Heracles, maar de schoten van de Portugese rechtsbuiten misten keer op keer richting. Het openingsdoelpunt viel in de laatste minuut van de eerste helft uit een hoekschop van Conceição. Youri Baas hakte de bal enigszins fortuinlijk terug voor het doel, waarna Lucca niet twijfelde om de bal uit de draai binnen te volleren: 1-0.

De boomlange Italiaan zag kort na rust een directe volleypoging uit een hoekschop gekeerd worden door Michael Brouwer. Een nieuwe inzet van Lucca was na een klein uur spelen vanuit een lastige hoek wél voldoende om de goalie van Heracles te passeren: 2-0. Een kwartier voor tijd wist Donny Warmerdam uit een rebound van dichtbij de 3-0 in te tikken. De verdediger profiteerde van voorbereidend werk van Amourricho van Axel Dongen, die Navajo Bakboord op de achterlijn prachtig dolde en vervolgens op Brouwer schoot. Warmerdam tikte in de slotfase uit een lage voorzet van de net ingevallen debutant Rafael Sarfo zijn tweede binnen: 4-0.

Jong PSV - TOP Oss 0-3

Jong PSV, met Ki-Jana Hoever en Sávio in de basis, kende een avond om snel te vergeten. Nadat de bezoekers in de beginfase al de betere kansen hadden, beloonden de Ossenaren zichzelf in de 25e minuut. Een voorzet van Jearl Margaritha belandde bij de tweede paal, waar verdediger Trevor David vrij stond om in te koppen. Een minuut voor rust verdubbelde de ploeg van trainer Kristof Aelbrecht de score. Dit keer was Justin Mathieu de gevierde man, nadat hij zijn schot via Jong PSV-doelman Niek Schiks in het doel zag belanden. Drie minuten na rust was de wedstrijd beslist, nadat Toshio Lake met een droge schuiver het net vond. Sávio werd na een uur vervangen door Dante Sealy; Hoever werd in de rust gewisseld.

Jong AZ - FC Dordrecht 3-1

FC Dordrecht begon goed aan de wedstrijd en kwam al binnen vijf minuten op voorsprong via Samuele Longo. De Italiaanse spits schoot van dichtbij hard raak. Dordt had de kansen om de voorsprong uit te breiden, maar vond Sem Westerveld meerdere keren op zijn pad. In de tweede helft kregen de bezoekers de deksel op de neus. Zeven minuten na de onderbreking kreeg Damienus Reverson de bal voor zijn voeten en schoot hij in de korte hoek raak: 1-1. Nog geen tien minuten later had Jong AZ de voorsprong te pakken. Uit een hoekschop wist Misha Engel zijn hoofd tegen het leer te zetten: 2-1. De beslissing viel in de 63e minuut, toen Soulyman Allouch vrij mocht doorlopen op Dordrecht-doelman Liam Bossin en niet faalde.

Damienus Reverson scoort en vliegt zijn moeder in de armen ???? pic.twitter.com/uzxFDeaTXM — ESPN NL (@ESPNnl) September 5, 2022

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 PEC Zwolle 5 5 0 0 13 15 2 FC Eindhoven 5 4 1 0 5 13 3 Jong AZ 5 4 0 1 6 12 4 VVV-Venlo 5 4 0 1 2 12 5 Heracles Almelo 5 3 1 1 6 10 6 Roda JC Kerkrade 5 3 1 1 4 10 7 NAC Breda 5 3 1 1 2 10 8 MVV Maastricht 5 2 2 1 2 8 9 Willem II 5 2 2 1 1 8 10 Jong Ajax 5 2 1 2 3 7 11 TOP Oss 5 2 0 3 1 6 12 Almere City FC 5 2 0 3 -2 6 13 FC Dordrecht 5 1 1 3 -4 4 14 De Graafschap 5 1 1 3 -5 4 15 Telstar 5 1 1 3 -6 4 16 Jong PSV 5 1 1 3 -7 4 17 Helmond Sport 5 1 0 4 -2 3 18 ADO Den Haag 5 1 0 4 -5 3 19 FC Den Bosch 5 1 0 4 -6 3 20 Jong FC Utrecht 5 0 1 4 -8 1