ADO Den Haag spoort vuurwerkdader op en neemt ‘keiharde maatregelen’

Maandag, 5 september 2022 om 21:20 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 21:33

ADO Den Haag heeft de persoon gevonden die vrijdag tijdens de uitwedstrijd bij Willem II meerdere malen vuurwerk afstak, melden de Hagenezen op de officiële website. De club uit de hofstad zegt de verantwoordelijke 'keihard' te gaan straffen. Ook kondigt ADO aan dat er voor de rest van de eerste seizoenshelft een verplichte buscombi richting uitwedstrijden zal gelden.

Vrijdag werd het duel tussen Willem II en ADO vanwege de vuurwerkincidenten tijdelijk stilgelegd door scheidsrechter Pol van Boekel. Onacceptabel, vindt ADO. "Vanuit het uitvak werd er, ondanks de aangescherpte maatregelen, meerdere malen vuurwerk afgestoken. Helaas blijkt het feit dat ADO Den Haag en zijn supporters onder een vergrootglas liggen tot een enkeling nog altijd niet door te dringen. De dader is bekend en ADO Den Haag zal er alles aan doen om de verantwoordelijke keihard te straffen."

De club van trainer Dirk Kuijt benadrukt dat de voorvallen ten koste gaan van de goedwillende supporters. "Het is gênant en onverteerbaar. ADO Den Haag zal dit dossier in samenspraak met de politie oppakken en alles in het werk stellen om de verantwoordelijke keihard te straffen. Deze persoon is niet meer welkom bij ADO Den Haag en de dader zal eveneens verantwoordelijk gesteld worden voor geleden schade, waaronder mogelijk financiële schade die beperkende maatregelen voor kaartverkoop tot gevolg heeft."

ADO heeft aangekondigd dat voor de eerstvolgende uitwedstrijd op maandag 12 september bij Jong FC Utrecht exclusief te bezoeken zal zijn voor seizoenkaarthouders. Daarnaast geldt gedurende de volledige eerste seizoenshelft een verplichte buscombi richting uitwedstrijden. "Eenieder die zich niet kan gedragen door in het stadion vuurwerk af te steken, voorwerpen of bier te gooien is bij ADO Den Haag niet welkom. Om te voorkomen dat de volgende stap, het spelen van wedstrijden zonder supporters, de realiteit wordt, roepen wij iedereen op niet langer te accepteren dat onze club in diskrediet wordt gebracht. Het krediet is verbruikt bij alle betrokken instanties en een volgend voorval zal direct consequenties hebben voor het überhaupt bezoeken van wedstrijden."