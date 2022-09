Perez: ‘Als hij dit doorzet, dan is hij heel dicht bij basisplaats in Oranje'

Maandag, 5 september 2022 om 20:35 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:52

Kenneth Perez voorspelt dat Louis van Gaal de komende maanden voor een dilemma kan worden gesteld door Tyrell Malacia. De analist van ESPN weet dat de bondscoach van Oranje op de linksbackpositie normaliter kiest voor Daley Blind, maar vermoedt dat de genoemde linksback van Manchester United de concurrentiestrijd zou kunnen winnen van de Ajacied.

"Als hij dit blijft doorzetten en een vaste basisspeler wordt bij Man United, dan is hij toch heel, heel, heel dichtbij om de eerste linksback van Oranje te worden", zegt Perez in Voetbalpraat. "Helemaal in een driemansverdediging, waar je op de vleugels iemand nodig hebt die zeer actief en bereidwillig is." Maar Van Gaal heeft meer opties, weet Perez. "Daley Blind is het alternatief, en Owen Wijndal. Die laatste speelt niet bij Ajax, maar er gaan wel meer spelers bij het Nederlands elftal niet al te veel spelen tot het WK."

?? Is Tyrell Malacia de eerste keuze als linksback van het Nederlands elftal? ?? "Zonder twijfel natuurlijk, koopje van de eeuw geweest voor United" pic.twitter.com/uxzRpzmO5v — ESPN NL (@ESPNnl) September 5, 2022

Malacia heeft zich bij Manchester United de afgelopen weken in het basiselftal van Erik ten Hag geknokt en liet zich zondag zien tegen Arsenal (3-1 winst). "Hij had het wel lastig tegen Saka", oordeelt Martijn Krabbendam. "Dat is natuurlijk ook niet gek, maar het was wel een echte test. Een goede speler, Saka." Voor de journalist van Voetbal International is duidelijk dat Malacia de nummer één in Oranje behoort te zijn. "Zonder twijfel, natuurlijk. Hij is het koopje van de eeuw geweest voor dat United." De Engelse grootmacht betaalde deze zomer naar verluidt zeventien miljoen euro aan Feyenoord.

Perez vermoedt dat Blind niet zomaar uit het elftal gehaald zal worden. "Niet omdat zijn vader (Danny Blind, red.) de assistent-bondscoach is, maar ik denk wel dat Van Gaal een voorkeur heeft voor Daley Blind, omdat hij een voorkeur heeft voor dat type speler: iemand die met zijn hersenen speelt. Betrouwbaar is hij verdedigend natuurlijk niet, maar hij is strategisch sterk, een slimme speler. Als je de wingback bent dan mis je bij hem wel de drang naar voren, maar hij kan in de opbouw wel belangrijk zijn. Ik denk niet dat hij hem heel snel zal laten vallen. Alleen als Malacia zo blijft spelen en echt de vaste linksback van United wordt, dan kun je moeilijk om hem heen."