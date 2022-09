‘Nederlands’ Atalanta koploper; Lammers scoort tegen Vilhena

Maandag, 5 september 2022 om 20:23 • Wessel Antes • Laatste update: 20:34

Atalanta heeft maandagavond een 0-2 zege kunnen boeken op AC Monza en is momenteel koploper in de Serie A. Bij de Italiaanse subtopper stonden wederom drie Nederlanders in de basis. Elders in de Serie A werd de wedstrijd gespeeld tussen Salernitana en Empoli. In een 2-2 remise was Tonny Vilhena belangrijk voor de thuisploeg met een assist, terwijl Sam Lammers zijn eerste treffer liet noteren voor Empoli.

AC Monza - Atalanta 0-2

Marten de Roon en Teun Koopmeiners speelden maandag als controlerende middenvelders, terwijl Hans Hateboer als rechtsback de flank mocht bestrijken. Het elftal van Gian Piero Gasperini had het lastiger dan verwacht. Monza wist de boel achterin goed op slot te houden, waardoor het voor Atalanta moeilijk was om tot echte kansen te komen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Na rust was het zomeraanwinst Rasmus Højlund die na een scherpe voorzet van Ademola Lookman de ban wist te breken. In eerste instantie deed de grensrechter zijn vlag omhoog, maar uit een check van de VAR bleek dat er van buitenspel geen sprake was: 0-1. Vervolgens was het Lookman zelf die de score mocht verdubbelen. Op aangeven van Braziliaan Éderson schoot de Engelsman via verdediger Marlon de 0-2 binnen.

US Salernitana - Empoli 2-2

Tonny Vilhena (Salernitana) en Sam Lammers (Empoli) mochten maandagavond beiden in de basis starten van hun trainers. De uitploeg kwam na een half uur spelen op voorsprong via Martín Satriano. De huurling van Internazionale knikte een voorzet van Liam Henderson feilloos achter doelman Luigi Sepe. In de 39ste minuut kwam Salernitana alweer langszij dankzij een knappe solo van Pasquale Mazzochi, die het doelpunt vierde door zijn shirt uit te trekken. Na rust was Vilhena aangever bij de 2-1 van Salernitana: de Nederlander draaide een voorzet in, die door Boulaye Dia werd verwerkt tot een doelpunt. Tien minuten voor tijd wist Lammers met een afstandschot, via een tegenstander, alsnog een punt te redden voor Empoli.