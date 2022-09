Mbappé geeft op persconferentie toe: ‘Er zijn koude momenten met Neymar’

Maandag, 5 september 2022 om 20:51 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 21:33

Kylian Mbappé heeft zich in de aanloop naar het duel in de Champions League tegen Juventus uitgelaten over teamgenoot Neymar. De supersterren van Paris Saint-Germain hebben het dit seizoen geregeld met elkaar aan de stok, al minimaliseert Mbappé die problemen op de persconferentie voor het duel met Juventus. "Als je de nummer één bent, betekent dat niet dat je altijd alle strafschoppen neemt."

Mbappé mocht tegen Montpellier (5-2 winst) op 13 augustus jongstleden de eerste penalty van de wedstrijd nemen, maar zag zijn inzet gekeerd worden. Toen de bal verderop in de eerste helft opnieuw op de stip ging, eiste Neymar de bal op, tot grote frustratie van de Fransman. De Braziliaan schoot wél raak en kon nadien in de lokale media volop lezen over de vermeende 'penaltygate'. Na afloop van dat duel stookte Neymar het vuurtje op door berichten op Twitter te liken die insinueerden dat Mbappé na het ondertekenen van zijn nieuwe miljoencontract de ware eigenaar van de Parijzenaren is.

Mbappé gaat tijdens de persconferentie in op de relatie met zijn collega in de voorhoede. "Het is mijn zesde jaar met Neymar. We hebben altijd een relatie gehad gebaseerd op respect, maar daar zitten warmere en koudere momenten tussen. Dat komt door de natuur van onze relatie. Ik heb heel veel respect voor de speler die hij is. Wanneer je twee spelers met sterke karakters als de onze hebt, zijn er zulke momenten. Maar het gaat altijd met respect en in het belang van PSG."

Op de vraag wie er dinsdag achter de bal gaat staan bij een eventuele strafschop voor PSG, is Mbappé mysterieus. "We zullen zien, er is altijd discussie over. We moeten zien hoe het tijdens de wedstrijd gaat. Als je de nummer één bent, betekent dat niet dat je altijd alle strafschoppen neemt. Dat is bij geen enkele club het geval, laat staan wanneer je met drie van zulke spelers (Neymar, Mbappé en Lionel Messi, red.) speelt. We zullen het morgen zien, maar er zijn geen problemen."

Paul en Mathias Pogba

Mbappé ging ook in op de situatie rondom Paul Pogba en diens broer Mathias. De ex-speler van Sparta Rotterdam plaatste onlangs een bizarre video op Instagram, waarin hij zei ‘explosieve’ informatie te zullen vrijgeven over zijn jongere broer Paul, diens zaakwaarnemer Rafaela Pimenta én Mbappé. "Vandaag vertrouw ik liever het woord van een teamgenoot (Mbappé en Paul Pogba spelen samen bij de Franse nationale ploeg, red.). Het is zijn woord tegen dat van zijn broer. Ik ga mijn teamgenoot vertrouwen. Dit is niet het moment om er verder iets aan toe te voegen. Ik sta er vrij ver vanaf."