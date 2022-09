Operatie werpt Paul Pogba verder terug en brengt WK-deelname in gevaar

Maandag, 5 september 2022 om 20:00 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:38

Paul Pogba moet alsnog geopereerd worden aan zijn meniscus, zo melden diverse Italiaanse media. De 29-jarige middenvelder van Juventus moet daardoor nog eens veertig tot zestig dagen herstellen en ziet zijn kansen op deelname aan het WK in Qatar verder slinken. Juventus houdt er inmiddels rekening mee dat Pogba pas in 2023 weer in actie zou kunnen komen.

Pogba werd deze zomer door Juventus transfervrij overgenomen van Manchester United en had een van de gezichten van het gerenoveerde elftal moeten worden. In de voorbereiding op het huidige seizoen liep de Fransman echter een scheurtje in de meniscus op. Aanvankelijk werd besloten om niet operatief in te grijpen, maar het gewenste herstel bleef uit. Nu moet Pogba de komende dagen alsnog een zogeheten meniscectomie, een kijkoperatie, ondergaan.

Het nieuws uit Turijn zal voor verontrusting zorgen bij bondscoach Didier Deschamps van Frankrijk. Pogba wordt pas eind november terugverwacht, precies op het moment dat het wereldkampioenschap in Qatar van start gaat. De middenvelder, met 91 interlands achter zijn naam een vaste waarde voor les Bleus, lijkt daarmee in elk geval de voorbereiding op het toernooi te moeten missen.

Frankrijk verdedigt in Qatar de WK-titel die in 2018 in Rusland werd behaald. De ploeg van Deschamps opent op 22 november met een poulewedstrijd tegen Australië. De Fransen komen in Groep D daarna nog uit tegen Denemarken en Tunesië.