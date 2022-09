Gary Neville spreekt na triomf op Arsenal zeer lovend over Tyrell Malacia

Maandag, 5 september 2022 om 19:03 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:03

Tyrell Malacia maakt een uitstekende indruk in Engeland. De linksback stond zaterdag in de basis bij Manchester United dat met 3-1 won van koploper Arsenal. De ex-Feyenoorder stond zijn mannetje tegen directe tegenstander Bukayo Saka en kan rekenen op lovende woorden van clublegende Gary Neville. "Hij is iemand op het veld met persoonlijkheid, vechtlust en beleving."

In de Gary Neville Podcast is de oud-rechtsback van the Mancunians vanzelfsprekend blij met de overwinning op Arsenal. Niet alleen Malacia kan op complimenten rekenen van Neville. "Goed gedaan Erik ten Hag. De manager moet krediet krijgen voor wat hij in de week tussen Brentford en Liverpool voor elkaar kreeg, omdat ik dacht dat ze verslagen zouden worden en moeilijk bij elkaar te rapen zouden zijn." Na de 4-0 oorwassing bij Brentford keerde het tij bij Man United met een 2-1 overwinning op Liverpool. Nadien volgden ook overwinningen op Southampton, Leicester City en Arsenal. "Om te doen wat hij deed tussen Brentford en Liverpool, en vervolgens een resultaat te behalen, was een speciaal herstel."

Toch wijst Neville naar één iemand als belichaming van het herstel van the Red Devils: Malacia. "Sommigen zullen zeggen dat de veranderingen te maken hebben met het buiten de basis laten van Cristiano Ronaldo en Harry Maguire. Weet je wat? Ik wijs naar iets dat ik in de tweede helft van de wedstrijd tegen Brentford zag en dat is Tyrell Malacia. Iemand op het veld met persoonlijkheid, vechtlust en beleving."

Na de wedstrijd tegen Liverpool was Neville bij Sky Sports ook al lovend over Malacia. “Malacia was briljant vanavond. Als je heel de avond zo strak op Salah kunt blijven verdedigen is dat uitstekend. Hij heeft wat, die jongen.” De vijfvoudig international van het Nederlands elftal kwam deze zomer voor vijftien miljoen euro van Feyenoord, waar hij de jeugdopleiding doorliep en doorbrak in het in eerste elftal. Malacia leek lange tijd op weg naar het Olympique Lyon van trainer Peter Bosz, maar ging op het laatste moment in op de avances van Man United.