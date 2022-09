Barcelona gaat toch nog afscheid nemen van mislukte grootverdiener

Maandag, 5 september 2022 om 18:10 • Wessel Antes • Laatste update: 19:36

Miralem Pjanic heeft een aanbod ontvangen van Sharjah FC, zo meldt transfermarktexpert Fabrizio Romano via Twitter. De club uit de Verenigde Arabische Emiraten is bereid om de 32-jarige middenvelder van Barcelona een driejarig contract te geven. Barça ziet de Bosniër graag vertrekken en hoopt dan ook dat Pjanic ingaat op dit lucratieve avontuur.

Pjanic kwam in de zomer van 2020 naar LaLiga toe als onderdeel van een ruildeal met Arthur Melo. Waar hij bij Juventus altijd een vaste waarde was, kwam het er in Catalonië totaal niet uit. De rechtspoot kwam in de afgelopen twee jaar dertig keer in actie voor Barcelona, maar wist nooit te scoren en gaf geen assists. Pjanic verdient naar verluidt ruim dertien miljoen euro per jaar bij de Spaanse topclub. Daarom zou Barça er niet rouwig om zijn als hij de deur achter zich dicht trekt in Camp Nou.

Pjanic heeft bij Barcelona nog een contract tot medio 2024. De 107-voudig international van Bosnië en Herzegovina werd eerder deze zomer gelinkt aan Al-Nassr, OGC Nice en Olympique Marseille. De transfermarkt in Frankrijk is inmiddels al vier dagen gesloten, maar een transfer naar Sharjah FC is wel nog mogelijk. Pjanic is volgens Romano al bezig met de laatste details en ziet een uittocht bij Barcelona dus wel zitten. De verwachting is dat de overgang snel rond komt.

Eerder deze transferzomer verzekerde Sharjah zich al van de diensten van Paco Alcácer. De 29-jarige spits werd transfervrij overgenomen van Villarreal. Voor Alcácer, negentienvoudig international van Spanje, zal dat hoogstwaarschijnlijk wel het einde betekenen van zijn interlandcarrière. Het lijkt erop dat Pjanic zich daar bij Bosnië niet druk om hoeft te maken. De middenvelder zat in de afgelopen vier LaLiga-wedstrijden op de bank bij Barcelona, maar kreeg van Xavi geen speelminuten. In het afgelopen seizoen speelde Pjanic op huurbasis voor Besiktas.