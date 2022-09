Van Juventus en Atalanta naar Eredivisie: ‘Ik ken mijn nieuwe club van FIFA’

Maandag, 5 september 2022 om 17:44 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 17:55

Go Ahead Eagles heeft zich versterkt met Federico Mattiello, zo melden de Deventenaren via de officiële kanalen. De 27-jarige rechtervleugelverdediger was na zijn vertrek bij Atalanta transfervrij en tekent in De Adelaarshorst een contract voor één seizoen. Bij Go Ahead gaat hij de concurrentiestrijd aan met Mats Deijl en Jamal Amofa.

Voor Mattiello is zijn verbintenis bij Go Ahead zijn eerste avontuur in het buitenland. Toch kende de back, die ook aan de linkerkant uit de voeten kan, de huidig nummer zeventien van de Eredivisie al van de populaire game FIFA. “Ik heb met Go Ahead Eagles gespeeld op FIFA. Waarom? Vanwege het opvallende rood-gele tenue. En omdat er heel veel jonge spelers in dat team zaten. In de career mode kun je die heel mooi een paar seizoenen ervaring op laten doen en op die manier een hoog niveau laten halen.”

Mattiello arriveerde zondag in Nederland en werd maandag door Kowet vastgelegd. “Schitterend hoe dicht de tribunes op het veld staan”, zegt hij over het stadion van zijn nieuwe werkgever. "Het doet me een beetje denken aan mijn vorige club SPAL, waar dat ook het geval is.” Ook over de stad Deventer is hij te spreken. “Een mooie stad. Wat me opviel, is dat de straten hier zo schoon zijn. Dat is in sommige Italiaanse steden wel anders.”

Mattiello doorliep de jeugdopleiding van Juventus, voor wie hij in 2014 in de wedstrijd tegen Parma debuteerde in de Serie A. Ook in de daaropvolgende wedstrijd tegen Lazio kwam hij als invaller binnen de lijnen, maar daar bleef het bij. Na uitleenbeurten aan Chievo Verona en SPAL kocht Atalanta hem voor vijf miljoen euro. Eenmaal daar werd hij achtereenvolgens verhuurd aan wederom SPAL, Bologna, Cagliari, Spezia en Serie B-club Alessandria.