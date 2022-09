Chelsea maakt kind van de club bestbetaalde verdediger ooit op Stamford Bridge

Maandag, 5 september 2022 om 16:02 • Tom Rofekamp • Laatste update: 17:38

Reece James is ook de komende zes jaar speler van Chelsea. The Blues maken maandag op de officiële kanalen bekend dat de 22-jarige vleugelverdediger zijn verbintenis in Londen tot medio 2028 heeft opengebroken. 'Kind van de club' James slaat daarmee interesse van diverse topclubs in de wind, waaronder Real Madrid. Daar staat volgens Engelse media een vorstelijk salaris tegenover: de back gaat naar verluidt bijna 290.000 euro per week verdienen.

James, die al op zijn zesde in de jeugdopleiding van the Blues rondliep, brak in het seizoen 2019/20 door in het eerste. Het jaar daarvoor deed hij ervaring op in de Championship bij Wigan Athletic, waar hij met 96 procent van de stemmen werd verkozen tot Speler van het Jaar. Ook onder Frank Lampard maakte James indruk, als aanvallend ingestelde back in het 4-5-1 systeem van de manager. Lampards opvolger Thomas Tuchel raakte eveneens snel overtuigd. James is sinds de entree van de Duitser steevast basisspeler en imponeerde afgelopen seizoen door vijf goals en tien assists te verzorgen in 26 competitiewedstrijden. De geboren Londenaar miste deze jaargang nog geen minuut.

De opmars van James bleef ook in de Europese top niet onopgemerkt. Volgens Engelse media zou Real Madrid en ook Manchester City de komst van de dertienvoudig Engels international wel hebben zien zitten. Hoewel de geruchtenmolen James dicht bij een transfer praatte, drukte transfermarktexpert Fabrizio Romano de speculaties de kop in: James was nooit dicht bij de uitgang op Stamford Bridge.

"Ik ben over the moon met mijn nieuwe contract", reageert de verdediger op de clubwebsite van Chelsea. "Ik kan niet wachten om te zien wat de toekomst zal brengen en ik weet zeker dat we de kans krijgen om veel prijzen te pakken." Op James' palmares prijkt al een noemenswaardige trofee met de Champions League-eindzege van 2021. Dat jaar won hij met Chelsea ook de Europese Super Cup. James wordt door zijn contractverlenging de bestbetaalde verdediger ooit op Stamford Bridge: met zijn weeksalaris van circa 290.000 euro troeft hij zomeraanwinst Wesley Fofana af, die wekelijks zo'n 230.000 euro opstrijkt.