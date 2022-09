Kritiek op ‘grote wedstrijden’ PSV: ‘Tegen Bodø/Glimt zal het wel 5-1 worden’

Maandag, 5 september 2022 om 16:18 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 16:24

Aad de Mos vindt PSV momenteel de slechtst voetballende ploeg van de top vijf in de Eredivisie, zo laat hij weten in gesprek met Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. De analist stelt onder meer dat de verdediging van de Eindhovenaren niet goed genoeg is en dat er weinig spelprincipes zijn te herkennen. "Als dat niet snel verbetert ben ik bang dat dat tegen ploegen als Vitesse, sc Heerenveen en FC Groningen problemen gaat opleveren."

PSV verloor zaterdagavond bij FC Twente (2-1) en De Mos constateerde dan ook dat de Eindhovenaren niet goed voor de dag kwamen. "Je werd afgetroefd door de goede opbouw van FC Twente. Je weet dat ze zo opbouwen, dat moet je gezien hebben tegen Fiorentina en de eerste helft bij FC Volendam. PSV was met bal en zonder bal dramatisch. Verleden jaar gebeurde hetzelfde onder Roger Schmidt (3-3 na een 3-1 achterstand, red.)."

De Mos herkent een patroon en vindt dat PSV niet thuis geeft in de grotere wedstrijden dit seizoen. "Het is nu de derde grote wedstrijd. Tegen AS Monaco zou je normaal gesproken zijn afgeschminkt, daarna Rangers en nu dit echec. Dan komen de wedstrijden tegen Arsenal en Feyenoord er nog aan. De wedstrijd tegen Bodø/Glimt zal wel weer 5-1 worden. Dat is een makkelijke wedstrijd en dan zal iedereen wel weer in de polonaise achter PSV aanlopen. Maar wij op het bankje hebben toch hogere eisen."

De Mos geeft aan weinig spelprincipes te kunnen herkennen in het elftal van trainer Ruud van Nistelrooij. "Je speelt naar mijn idee aan de bal en zonder bal het minste voetbal van de top vijf. Als dat niet snel verbetert ben ik bang dat dat tegen ploegen als Vitesse, Heerenveen en Groningen problemen gaat opleveren. Het begint met de opbouw van achteruit. Ik begrijp ook niet dat hij (Van Nistelrooij, red.) het duo Teze-Obispo uit elkaar heeft gehaald."

André Ramalho krijgt doorgaans de voorkeur in het centrum, waardoor Jordan Teze naar de rechtsbackpositie is verdreven. De Braziliaan maakt dit seizoen geen goede indruk op De Mos. "Hij is volgens mij niet fit en is totaal niet meer de speler van zijn eerste jaar bij PSV. Ik denk dat je achterin op zoek moet gaan naar vastigheden en ook moet kijken naar een nieuwe linksback. Ze hebben van de daken geschreeuwd dat ze zo goed ingekocht hebben, maar als iemand als Ki-Jana Hoever maandagavond weer bij Jong PSV speelt is dat niet goed."