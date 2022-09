Directeur Stadion Feijenoord besluit ‘na alle hectiek’ te stoppen

Maandag, 5 september 2022 om 15:20 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 15:22

Jan van Merwijk neemt eind 2022 afscheid van zijn functie als directeur van Stadion Feijenoord, zo maakt de Rotterdamse club bekend via de officiële website. Van Merwijk is dan 27 jaar – waarvan 25 als algemeen directeur – in dienst geweest bij het stadion, dat in de volksmond bekendstaat als De Kuip. De discussie over het nieuwe stadion is reden geweest tot zijn besluit.

Jarenlang leek het erop dat Feyenoord City, het project dat moest leiden tot een nieuw stadion aan de Maas, gerealiseerd zou worden. De clubleiding van Feyenoord heeft inmiddels de stekker uit het idee getrokken, maar eind augustus werd bekend dat de gemeente Rotterdam nog altijd onderzoek doet naar de mogelijkheden voor een nieuw stadion. De 57-jarige Van Merwijk geeft aan de afgelopen tijd als ‘hectisch’ te hebben ervaren. “Met onder meer de ingewikkelde discussie over een nieuw stadion en daaraan verbonden de toekomst van De Kuip, heeft mij doen besluiten om in goed overleg met de Raad van Commissarissen deze functie te beëindigen. Na zo veel jaar ben ik toe aan een nieuwe uitdaging. Overall kijk ik vooral terug op een intensieve, maar ook geweldige tijd."

Pieter van Oord heeft als voorzitter van de Raad van Commissarissen van Stadion Feijenoord NV mooie woorden over voor Van Merwijk. “Jan was jarenlang het gezicht van het stadion. Een directeur die in vaak moeilijke omstandigheden een prima klus heeft geklaard. Daar zijn wij hem als Raad van Commissarissen dankbaar voor. Dat Jan nu het stokje overdraagt, sluit goed aan bij dit moment waarbij wij nadenken over de toekomst van De Kuip en het nieuwe stadionproject. Jan blijft nog tot 1 januari 2023 bij ons om zijn kennis en ervaring over te dragen aan zijn opvolger.”

De Rotterdammers melden dat de Raad van Commissarissen zo snel mogelijk duidelijkheid zal geven over de opvolging van Van Merwijk en zegt dankbaar te zijn voor zijn jarenlange inzet. Van Merwijk ging na een carrière bij de politie aan de slag in De Kuip en werd kort daarna aangesteld als algemeen directeur van het stadion. Feyenoord beschrijft Van Merwijk als 'iemand die De Kuip weer op de kaart heeft gezet voor interlands van het Nederlands elftal en concerten' Hoogtepunten onder zijn bewind waren de finale van het EK 2000, de UEFA Cup-finale in 2002 en de behaalde kampioenschappen van Feyenoord.