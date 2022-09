Unibet: een odd van 5.60 voor het openingsdoelpunt van Lionel Messi!

Maandag, 5 september 2022 om 19:00 • Rian Rosendaal

Een nieuw seizoen in de Champions League staat voor de deur. Titelfavoriet Paris Saint-Germain opent de groepsfase van het miljardenbal met een thuiswedstrijd tegen Juventus. Lukt het Lionel Messi, Kylian Mbappé en Neymar om de goede seizoensstart een vervolg te geven in Europees verband? In samenwerking met Unibet blikt Voetbalzone vooruit op de kraker in het Parc des Princes.

De eerste weken van het nieuwe seizoen staan bol van de doelpunten in Parijs. Het ontketende PSG wist maar liefst 28 keer te scoren in de eerste zeven wedstrijden van de jaargang 2022/23. Hoogtepunt was de 1-7 overwinning van vorige maand op Lille OSC. Mbappé en Neymar, die een stroeve werkrelatie zouden hebben, voeren de topscorerslijst aan in Ligue 1 met ieder zeven doelpunten. Messi wist in de Franse competitie tot dusver driemaal het net te vinden.

Juventus is nog zonder nederlagen in de Serie A. Wel werden tot dusver drie competitieduels afgesloten met een gelijkspel. Wellicht durft trainer Massimiliano Allegri het tegen PSG aan om de onlangs aangetrokken Arek Milik tot aanvalsleider uit te roepen. De voormalig Ajacied wist al tweemaal te scoren voor La Vecchia Signora. De verwachting is echter dat Dusan Vlahovic de voorhoede van Juventus zal leiden in Parijs. De Servische goaltjesdief, die zaterdag negentig minuten op de bank bleef tegen Fiorentina, staat op de gedeelde tweede plaats op de topscorerslijst in de Serie A, met vier doelpunten in vier optredens.

Na een enigszins moeizaam eerste seizoen is Messi helemaal op stoom bij PSG. Voor de Argentijnse spelmaker staat de teller na zeven wedstrijden op vier doelpunten en zes assists. Messi lijkt het dit seizoen vooral goed te kunnen vinden met collega-aanvaller Mbappé. De inmiddels 35-jarige balvirtuoos wil in de herfst van zijn loopbaan dolgraag nog een keer de Champions League veroveren, wat hem in zijn glorietijd bij Barcelona maar liefst viermaal lukte.

