Emoties over VAR lopen hoog op in Premier League: ‘What a load of crap’

Maandag, 5 september 2022 om 14:40 • Paul Jeursen • Laatste update: 14:52

Het gebruik van de VAR blijft de gemoederen overal ter wereld bezighouden. In Engeland zijn de discussies na dit weekend opgelaaid tot enorme proporties, zeker nu de Professional Game Match Officials Limited (PGMOL), het Engelse scheidsrechtersorgaan, toe heeft gegeven dat twee VAR-beslissingen dit weekend foutief waren. Newcastle United en West Ham United waren de dupe. Analist Alan Shearer strak zijn frustraties niet onder stoelen of banken: "What a load of crap", schreef hij op Twitter.

Tijdens het afgelopen Premier League-weekend laaide de VAR-discussie weer op. In de wedstrijden Newcastle United - Crystal Palace (0-0), Chelsea - West Ham United (2-1), Brentford - Leeds United (5-2) en Manchester United - Arsenal (3-1) werden VAR-beslissingen genomen die de nodige kritiek kregen van coaches, spelers én analisten.

Zo maakte Crystal Palace-verdediger Tyrick Mitchell een eigen goal, maar besliste VAR Lee Mason dat scheidsrechter Michael Salisbury een overtreding over het hoofd had gezien. Het doelpunt werd geannuleerd, dit tot grote ergernis van BBC-analist Shearer. “Dit is echt schokkend, verschrikkelijk, schandelijk. Salisbury zag het goed. Het is de VAR, Lee Mason, die hem op de een of andere manier zegt dat hij een fout maakte.” Volgens Shearer zijn het menselijke fouten. “De VAR zelf is niet het probleem, het zijn de mensen die het runnen."

Ook bij Chelsea - West Ham United werd de bezoekers een treffer door de neus geboord. Maxwel Cornet dacht in de 90ste minuut de gelijkmaker aan te tekenen, maar de goal werd afgekeurd. Dit omdat Jarrod Bowen een overtreding op Édouard Mendy zou hebben gemaakt in de aanloop naar de goal. De beslissing werd door David Moyes 'schandalig' genoemd. Middenvelder Declan Rice van the Hammers noemde de annulering 'een van de slechtste VAR-beslissingen ooit.'

De PGMOL, de instantie die verantwoordelijk is voor alle wedstrijdofficials in het Engelse profvoetbal, werd door de Premier League gevraagd de situaties te evalueren. De uitkomst was duidelijk: de bovenstaande twee beslissingen waren foutief en dus heeft de VAR gefaald.

In andere wedstrijden waren er afgelopen weekend ook de nodige controversiële beslissingen te melden. Zo kreeg Leeds United geen penalty nadat Crysencio Summerville gevoerd werd door Brentfords Aaron Hickey. In de clash met Manchester United werd Gabriel Martinelli’s treffer voor Arsenal afgekeurd na een vermeende overtreding van Martin Ødegaard op Christian Eriksen. Het noopte Shearer tot een kort maar krachtige tweet: “What a load of crap." Door de schuldbekentenis zullen de scheidsrechters, hun assistenten en de VAR de komende tijd waarschijnlijk nóg meer onder het vergrootglas liggen.