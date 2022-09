Spaanse media in de ban van 15-jarige ‘mini-Messi’ die al met Barça 1 traint

Maandag, 5 september 2022 om 14:16 • Tom Rofekamp • Laatste update: 14:50

'Wie is Lamine Yamal?', schrijft Marca maandag op zijn website. Het dagblad is niet het enige Spaanse sportmedium dat geobsedeerd is door de vijftienjarige vleugelspits van Barcelona, die afgelopen weekend voor het eerst met de A-selectie mocht trainen. Yamal wordt gezien als ee van de grootste, zo niet het grootste talent van La Masia, de jeugdopleiding van de Catalanen. Volgens kenners zou er geen betere speler voortgebracht zijn sinds Lionel Messi, en zelfs LaLiga vergelijkt Yamal met de Argentijn.

Xavi riep afgelopen weekend na het duel tegen Sevilla (0-3 winst) tien talenten uit de jeugdopleiding bij zijn selectie om mee te trainen. Vooral de prestaties van Yamal sprongen eruit. De Spaanse aanvaller met Marokkaanse en Equatoriaal-Guineese roots speelt momenteel zijn wedstrijden bij de Onder 19 van de Catalanen, terwijl hij eigenlijk bij de Onder 16 zou moeten zitten. Yamal beschikt echter over een dermate indrukwekkend fysiek dat hij moeiteloos kan opboksen tegen spelers uit hogere leeftijdscategorieën.

Yamal is een linksbenige rechtsbuiten met buitengewone dribbelvaardigheden. Ook is hij klinisch wanneer hij in scoringspositie komt. Zijn speelstijl doet inderdaad denken aan die van Messi – Yamals geschatte potentie is dus niet de enige factor op basis waarvan de vergelijkingen worden getrokken. Zelfs LaLiga zag de gelijkenissen en labelde Yamal in 2019 op diens officiële Twitter-account een 'mini-Messi'. Ook wordt de groeibriljant intern vergeleken met Ansu Fati, die eerder al doorbrak in de hoofdmacht.

De Spaans jeugdinternational zal dit seizoen zijn eerste profcontract moeten tekenen en Barcelona weet dat er tal van kapers op de kust zijn. Zaakwaarnemer Ivan de la Peña, die onder meer Gavi in zijn stal heeft, heeft de eerste aanbiedingen voor Yamal al op zak. Van welke clubs is nog onbekend.