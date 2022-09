Jimmy Hasselbaink heeft er genoeg van en verlaat zinkend schip

Maandag, 5 september 2022 om 13:25 • Paul Jeursen • Laatste update: 13:25

Jimmy Hasselbaink heeft ontslag genomen als manager van Burton Albion. De ploeg staat stijf onderaan in de League One en vergaarde dit seizoen pas één punt. Het vertrek van de voormalig spits komt niet als een verrassing. Afgelopen augustus uitte hij al openlijk zijn twijfels of hij wel moest aanblijven.

De voormalig Oranje-international was bij Burton Albion bezig aan een tweede periode als manager. In het seizoen 2014/15 leidde hij de ploeg naar de titel in de League Two en dus promotie naar de League One. Het seizoen erop maakte hij een stap omhoog naar de Championship en werd hij assistent bij Queens Park Rangers. Uiteindelijk keerde Hasselbaink op nieuwjaarsdag 2021 weer terug en werd hij voor de tweede keer in zijn carrière benoemd tot manager van Burton Albion. Vorig seizoen eindigde zijn ploeg op de zestiende plek in de League One.

Na een matige seizoenstart uitte Hasselbaink afgelopen augustus al zijn twijfels over zijn aanblijven. “Ben ik het? Ben ik het probleem? En als ik het probleem ben, dan moet iemand anders komen om het beter te doen.” Tot betere resultaten leidde het tot nu toe niet. Afgelopen zaterdag verloor Burton met 2-1 van Oxford United en werd zodoende de zesde nederlaag van het seizoen geleden. De ploeg staat stijf onderaan in de League One.

"Ik heb de club zo ver mogelijk gebracht met de beperkte beschikbare middelen en het is tijd voor iemand anders om binnen te komen en wat nieuwe energie te injecteren. Ik wil de fans en iedereen die bij de club betrokken is, inclusief de voorzitter, bedanken en hen het allerbeste wensen in de toekomst", zei Hasselbaink op de website van Burton over zijn ontslag.

Voorzitter Ben Robinson zei 'te hebben genoten van het werken met Jimmy’. “Hij is een inspirerende coach en ik begrijp en respecteer zijn beslissing om te vertrekken. Ik wil hem bedanken voor het succes dat hij de club heeft gebracht, zowel op als buiten het veld, en ik wens hem veel succes met zijn toekomstige carrière."