Hoefkens duwt Vormer met nieuw signaal definitief richting de uitgang bij Club

Maandag, 5 september 2022 om 12:44 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 12:54

Club Brugge heeft Ruud Vormer niet ingeschreven voor de groepsfase van de Champions League. Daarmee lijkt trainer Carl Hoefkens de 34-jarige middenvelder definitief richting de uitgang te duwen. Vormer mag vertrekken bij Club. De zomerse transferwindow sluit in België op 6 september, waardoor de voormalig aanvoerder nog een kleine kans heeft om België te verlaten.

Vormer kwam dit seizoen pas drie keer in actie namens de regerend landskampioen. Zo ruimde Hoefkens een basisplaats voor hem in tijdens de gewonnen Supercup tegen AA Gent (1-0). Op de eerste speeldag van het nieuwe seizoen van de Jupiler Pro League was Vormer nog aanvoerder tegen Racing Genk (3-2), waarna twee weken later een korte invalbeurt tegen Zulte Waregem volgde (1-1).

De laatste vier competitieduels behoorde Vormer niet meer tot de wedstrijdselectie van Hoefkens. Hij staat nu ook niet op de 25-koppige lijst die Club heeft ingediend voor de groepsfase van de Champions League. Vormer mag net als Éder Balanta vertrekken bij Blauw-Zwart, maar de Colombiaanse defensieve middenvelder werd nog wel voor het miljardenbal ingeschreven, net als Bjorn Meijer en Noa Lang. Club neemt het in de groepsfase op tegen Atlético Madrid, Bayer Leverkusen en FC Porto.

Vormer beschikt nog over een contract tot medio 2023 bij Club. Er is nog steeds een kleine kans dat hij deze zomer de deur in het Jan Breydel Stadion achter zich dichttrekt, daar de transferwindow in België op dinsdag 6 september sluit. De transfermarkt is in meerdere landen in Oost-Europa ook nog open, wat ook geldt voor landen als Griekenland en Australië.