Door blessures geteisterde ontdekking van Van Gaal (33) beëindigt carrière

Maandag, 5 september 2022 om 12:28 • Tom Rofekamp • Laatste update: 12:35

Holger Badstuber (33) hangt zijn voetbalschoenen aan de wilgen. De Duitse centrumverdediger, transfervrij sinds zijn vertrek bij FC Luzern in december 2021, heeft besloten geen nieuw hoofdstuk meer aan zijn carrière vast te plakken. Dat kondigt hij aan op Twitter. Badstuber debuteerde onder Louis van Gaal in het profvoetbal en gold als grote defensieve belofte. Onophoudelijk blessureleed gooide echter roet in zijn eten.

Badstuber, een jeugdproduct van Bayern München, mocht in de eerste officiële wedstrijd onder Van Gaal direct debuteren in de basis. In zijn eerste seizoen in de hoofdmacht kwam hij tot 49 wedstrijden over alle competities (waarvan alle als basisspeler) en won hij het landskampioenschap en de Duitse beker. Ook stond Badstuber aan de aftrap bij de verloren Champions League-finale tegen Internazionale (0-2).

Een grote toekomst leek in het verschiet voor de jonge mandekker. In december 2012 ging het echter gruwelijk mis. Badstuber scheurde zijn voorste kruisband af en kon volgens de planning pas tegen het eind van dat seizoen weer in actie komen. Toen zijn rentree aanstaande leek, blesseerde hij zich echter opnieuw op dezelfde plek. Uiteindelijk stond Badstuber 594 dagen aan de kant voordat hij zijn terugkeer maakte in het Bayern-shirt.

Herzlichen Dank an all meine Weggefährten und an euch Fans. °Euer Holger pic.twitter.com/8oFuEwkNPf — Holger Badstuber (@Badstuber) September 5, 2022

De 31-voudig international begon het seizoen 2014/15 nog als basisspeler, maar al gauw zette een dijbeenblessure een streep door de rest van het jaar 2014. Sindsdien bleef Badstuber altijd sukkelen met zijn fitheid, en zijn oude vorm bij Bayern hervond hij nooit weer. In 2017 maakte hij de transfervrije overstap naar VfB Stuttgart, waar hij ook enkele jaren van zijn jeugdopleiding had doorgebracht. Daar kwam Badstuber in vier jaar tot 64 wedstrijden, met als hoogtepunt het seizoen 2017/18, waarin hij 28 keer in actie kwam. Na in het seizoen 2020/21 uitsluitend voor het tweede elftal van Stuttgart te hebben gespeeld, trok de verdediger naar Luzern. Daar liet hij afgelopen december na 18 wedstrijden zijn contract ontbinden.

"Natuurlijk had ik liever wat minder ernstige blessures gehad", schrijft Badstuber op Twitter, "maar de vreugde over alles wat ik bereikt heb is groot. Met 31 A-interlands, WK- en EK-optredens, zes Duitse landstitels, vier bekerwinsten, het winnen van de Champions League, het WK voor clubteams, de Europese Supercup en drie nationale Supercups kan ik terugkijken op een succesvolle tijd. Veel dank aan al mijn metgezellen en aan jullie fans. Jullie Holger", sluit de verdediger stijlvol af. Badstuber begint nu aan een coachingtraject, zo schrijft hij.