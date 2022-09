Geen Champions League voor Icardi; transfer naar Turkije lonkt

Maandag, 5 september 2022 om 12:14 • Paul Jeursen • Laatste update: 12:17

Mauro Icardi wordt door zijn trainer Christophe Galtier niet nodig geacht in Paris Saint-Germains Europese campagne. De spits ontbreekt op de lijst met namen die de Parijzenaren hebben ingediend voor de groepsfase van de Champions League. De carrière van de spits bij PSG lijkt zodoende als een nachtkaars uit te gaan. Een transfer naar Turkije biedt mogelijk een oplossing.

De situatie van de 29-jarige Argentijn staat in schril contrast met de zomer van 2020. Toen betaalde PSG nog ruim vijftig miljoen euro om Icardi definitief over te nemen van Internazionale. Hij speelde toen al een jaar op huurbasis in Parijs. Icardi kon in Milaan geweldige statistieken overleggen, maar in Frankrijk ging het moeizaam. In totaal speelde hij 92 officiële duels voor PSG en daarin scoorde hij toch nog 38 keer. Maar door de moordende concurrentie werd hij nooit een onbetwiste basisspeler.

Ook vorig seizoen moest de Argentijn het vooral doen met invalbeurten en kwam hij in het hele seizoen tot slechts duizend speelminuten. Na de komst van de nieuwe trainer Galtier verdween hij helemaal uit beeld. In de strijd om de Trophée des Champions, de Franse Supercup, mocht hij nog wel op de bank plaatsnemen, maar tot op heden was er geen plek voor hem in PSG’s wedstrijdselectie.

Nu de selectie voor de poulefase van de Champions League bekend is, lijkt een vertrek aanstaande. Galtier gaat het in Europa doen met voorhoedespelers Kylian Mbappé, Lionel Messi, Neymar, Pablo Sarabia en Hugo Ekitike. De huidige transferwindow leverde tot op heden nog geen transfer op voor Icardi. Een paar weken geleden werd het Manchester United van Erik te Hag nog genoemd als potentiële nieuwe werkgever, maar tot een overstap kwam het niet.

Volgens enkele Franse media, waaronder RMC Sport en i>L’Équipe, kan Icardi zijn carrière vervolgen in Turkije. Zo zou er al bijna een overeenkomst zijn met Galatasaray en ook Fenerbahçe zou geïnteresseerd zijn. Een eventuele transfer kan nog plaatsvinden, omdat de Turkse transferwindow pas op 8 september sluit. Het contract van de spits in Parijs loopt nog tot medio 2024.