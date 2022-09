Feyenoord bevestigt definitieve contractontbinding van Frank Arnesen

Maandag, 5 september 2022 om 11:38 • Tom Rofekamp • Laatste update: 11:54

Feyenoord heeft op de clubkanalen bekendgemaakt dat Frank Arnesen definitief niet zal terugkeren bij de Rotterdammers. De clubleiding heeft in goed overleg met de technisch directeur besloten zijn lopende contract per direct te beëindigen. Arnesen had al tijdelijk een pauze, die hij nam vanwege zijn gezondheid. De Deen beaamt op de clubkanalen 'op een positieve manier uit elkaar te gaan'.

Er is de afgelopen dagen uitgebreid gesproken over de houdbaarheid van Arnesens positie. De 65-jarige bestuurder zou zijn tot medio 2023 lopende contract het liefst hebben uitgediend, erkent hij. "Ik snap echter heel goed dat ze bij Feyenoord aan de verdere toekomst moeten denken. Niemand is nu eenmaal groter dan de club", aldus Arnesen. Hij wil 'iedereen bij en rond Feyenoord' bedanken voor de afgelopen jaren. "Het was fantastisch om van zo dichtbij te mogen meemaken hoe iedereen en alles binnen de club dagelijks alles doet om Feyenoord nog beter te maken."

Algemeen directeur Dennis te Kloese, die sinds het terugtreden van Arnesen het takenpakket van de Deen heeft overgenomen, zegt geen grote haast te maken met het vinden van een opvolger. "Die noodzaak is er niet, omdat de transferwindow is afgelopen en we, na het uitvallen van Frank, de afgelopen periode al een werkverdeling hadden opgetuigd die nog wel even kan voortduren. Bovendien staan veel zaken aan de voetbalkant er juist goed voor. Dit zeker ook door Frank zijn inspanningen", licht Te Kloese toe.

Te Kloese vertelt dat Arnesen in bijzondere gevallen nog wel om advies zal worden gevraagd. De algemeen directeur ontkrachtte onlangs nog tegenover de NOS dat Feyenoord definitief afscheid zou nemen van de Deen. Wel erkende Te Kloese toen al gesprekken te voeren met Arnesen 'over zijn professionele en persoonlijke situatie'. Arnesen bekleedde zijn functie als technisch directeur vanaf januari 2020 en verlengde afgelopen februari nog zijn contract tot medio 2023.