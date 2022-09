‘Risiconemer’ van Feyenoord blinkt uit: 'Hij probeert altijd vooruit te spelen’

Maandag, 5 september 2022 om 11:35 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 12:20

Ben Wijnstekers kon bij het kiezen van zijn elftal van de week niet om een drietal van Feyenoord heen. De ploeg van Arne Slot liet zich tegen Go Ahead Eagles niet van de wijs brengen door de enorm snel ontstane 2-0 achterstand en boog dat om in een 3-4 overwinning. De rapporteur van De Telegraaf zag Sebastian Szymanski, Gernot Trauner en Danilo uitblinken. Vaclav Cerny was voor Wijnstekers met zijn dubbelslag tegen FC Twente tegen PSV (2-1) echter de speler van de week.

Wijnstekers zag Trauner in het eerste kwartier tegen Go Ahead Eagles nog wat twijfelachtig beginnen. “Dat zal te maken hebben gehad met twee nieuwe spelers links van hem in de defensie: David Hancko en Fredrik Björkan. Zij moesten aan elkaar wennen, zoals heel Feyenoord nog aan elkaar moet wennen trouwens, maar daarna kwam de ouderwetse Trauner weer naar boven. Hij was souverein in zijn duels, zowel door de lucht als over de grond.”

In de voorhoede ruimt de voormalig profvoetballer een plekje in voor Danilo, die op de Adelaarshorst twee keer doel trof en zijn seizoenstotaal daarmee op vijf treffers bracht. “Hij kwam in de voorbereiding nauwelijks tot scoren, kreeg er met Gimenez een in de nek hijgende concurrent bij, maar wordt niet nerveus en blijft goed presteren. Hij maakte twee technisch goede goals. Dat is knap. Hij blijft ook maar jagen, is altijd bezig en straalt plezier uit.” Wijnstekers noemt Danilo een positieve jongen voor de club.

Op het middenveld kiest Wijnstekers onder meer voor Szymanski, die de comeback van Feyenoord op schitterende wijze voltooide door een bal van afstand weergaloos in de kruising te schieten. Wijnstekers stelt dat de 15-voudig international van Polen veel overzicht heeft en ‘een heel goed linkerpoot’. “Hij probeert altijd vooruit te spelen en durft daarbij risico te nemen. Bij dat soort types komt daardoor ook wel eens een bal niet aan, maar dat maakt ze wel bijzonder.”

Dé speler van de week was volgens Wijnstekers echter Cerny en noemt het een stimulans voor de 24-jarige vleugelaanvaller. “Als je na een moeilijke periode door een zware blessure zo tegen PSV speelt als Cerny met FC Twente, dan komt die titel hem echt toe. Hij liet zien technisch goed te zijn. Zijn tweede goal was natuurlijk geweldig binnengeschoten. Hij heeft iets onberekenbaars. Dat vind ik leuk aan spelers.”

Het volledige elftal van de week van Wijnstekers: Olij (Sparta); Rensch (Ajax), Trauner (Feyenoord), Hilgers (FC Twente), Kerkez (AZ); Anita (RKC), Szymanski (Feyenoord), Odgaard (AZ); Cerny (FC Twente), Danilo (Feyenoord), Bergwijn (Ajax)