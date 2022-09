Noppert reageert op voorselectie Oranje: ‘Dacht dat het een grapje was’

Andries Noppert had niet verwacht dat hij in de voorselectie van Oranje zou zitten. Vrijdagmiddag maakte bondscoach Louis van Gaal bekend dat de doelman van sc Heerenveen tot de lijst met 32 namen behoorde. Noppert dacht in eerste instantie dat zijn uitverkiezing een grap was.

Heerenveen staat na vijf speelrondes in de Eredivisie op een vijfde plaats. Dit hebben de Friezen mede te danken aan de in vorm verkerende Noppert. De 28-jarige sluitpost hield zondag tegen NEC (0-0) voor de vierde keer dit seizoen de nul en hoefde tot nog toe slechts één tegentreffer te incasseren. Noppert bewees direct na rust eens te meer zijn waarde met een schitterende redding. Hij moest zich flink strekken na een schitterende uithaal van Tavsan en tikte diens schot uit de kruising.

Noppert kreeg vrijdag te horen dat hij in de voorselectie van het Nederlands elftal zit voor de Nations League-duels met Polen en België. “Ik hoorde het nu van de teammanager. We lopen met z'n allen al een tijdje te dollen, dus ik dacht dat hij een grapje maakte. Het bleek toch allemaal echt te zijn”, zei de doelman voor de camera's van ESPN.

Noppert blijft ondanks zijn uitverkiezing toch nuchter. “Het is hartstikke leuk, maar je hebt nog niks. Ik moet ervoor zorgen dat ik wedstrijden goed blijf spelen. Dat is het enige wat ik kan doen.” De definitieve selectie van Oranje wordt op vrijdag 16 september bekendgemaakt door bondscoach Louis van Gaal, die naast Noppert ook een plek in zijn voorselectie inruimde voor Jasper Cillessen, Justin Bijlow, Remko Pasveer en Mark Flekken.