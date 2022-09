Engelse pers lyrisch over debuut Antony: ‘Filmisch en onverschrokken’

Maandag, 5 september 2022 om 10:12 • Paul Jeursen • Laatste update: 10:23

Een dag na de 3-1 overwinning van Manchester United op Arsenal, richten de Engelse media hun spotlights natuurlijk vooral op Antony. De Braziliaanse miljoenenaanwinst luisterde zijn debuut voor the Red Devils op met een doelpunt en er wordt al voorzichtig gesproken over een wisseling van de wacht. Antony wordt gezien als dé troonopvolger van Cristiano Ronaldo als nieuwe ster van Manchester United. “Ronaldo zag dat het goed was.”

Sky Sports zag hoe het spel van Antony direct impact had op zijn ploeg en hij wordt de ‘missing link’ genoemd voor Ten Hags elftal. Het medium spreekt zelfs van dé nieuwe ster van Manchester. “Terwijl Antony feestvierend over het veld ging, schreeuwend van verrukking en op het embleem op zijn borst slaand, stond Cristiano Ronaldo op in de dug-out, juichend met zijn handen boven het om Antony’s doelpunt te vieren. Een doelpunt dat misschien wel het begin zou kunnen zijn van een wisseling van de wacht. Manchester United heeft nu een nieuwe ster”, zo leggen zij de lat hoog voor Antony. Zijn prijskaartje neemt aanzienlijke druk met zich mee, maar Antony ‘leek vanaf het begin onaangedaan’. “Hij had een mate van onbeschaamdheid in zijn spel en verloor niets van zijn branie als het even niet lukte. Een hakje op Diogo Dalot, een ‘shimmy’ om een overtreding van Gabriel Martinelli uit te lokken: geen wonder dat Ronaldo zag dat het goed was”, zo klinkt het.

Ook The Guardian is vol lof over de Braziliaanse nieuweling. Zijn debuut wordt omschreven als ‘filmisch’ en ‘onverschrokken’. “De vleugelspeler vermaakte het publiek – niet in de laatste plaats met zijn unieke doelpuntviering – tijdens zijn eerste optreden op Old Trafford.” Gefocust wordt op zijn eerste 33 à 34 minuten in het shirt van United en dus zijn introductie aan het publiek. De krant noemt het één grote ‘highlights reel’. United had wat extra’s nodig en de krant roemt Antony om zijn continue aanwezigheid. "Hij ziet de wedstrijd als een reeks duels, een theater vol schijnbewegingen en trucs." Antony deed wat hij moest doen en scoorde bij zijn debuut. Ook zijn viering na het doelpunt viel in de smaak en werd omschreven als ‘een stuk theater op zich, dat eindigde in een soort grommende leeuwenmanoeuvre in de camera’.

Manchester Evening News gaat dieper in op de invalbeurt van Ronaldo. Volgens Ten Hag lag deze aan de grondslag van de overwinning. Arsenal kwam vlak na Ronaldo’s inbreng nog wel langszij. Marcus Rashford verhuisde naar de linkerkant en Ronaldo nam zijn plek centraal in. Niet lang daarna stond United met 3-1 voor. “Ronaldo gaf ons meer flexibiliteit in de aanval”, aldus de trainer. Vanaf de vleugel scoorde Rashford prompt tweemaal. “Hij speelt als een 9, maar dan vanaf de vleugel. Hij kan dat ook van rechts. Ik ben erg blij met zijn prestaties, hij toont zijn ontwikkeling en heeft zulke geweldige capaciteiten”, zo sprak Ten Hag lovend.