Gary Neville kraakt wisselbeleid Arteta: ‘Arsenal verdiende te verliezen’

Maandag, 5 september 2022 om 09:00 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 09:53

Gary Neville heeft Mikel Arteta’s wisselbeleid tijdens de 3-1 nederlaag op bezoek bij Manchester United bekritiseerd. De trainer van Arsenal besloot een kwartier voor tijd een driedubbele wissel toe te passen, waarop the Red Devils het vermakelijke Premier League-duel direct erna in het slot gooiden. Neville noemt Arteta vooral ‘naïef’.

Antony rondde afgelopen donderdag zijn transfer naar United definitief af en kon nog niet aantreden in de gewonnen uitwedstrijd bij Leicester City (0-1). Maar voor eigen publiek genoot de Braziliaan zondagmiddag meteen zijn basisdebuut voor Manchester United. De topaankoop van Ten Hag deed direct van zich spreken door de thuisploeg in het eerste bedrijf op voorsprong te schieten. Antony werd bediend door Marcus Rashford, dacht niet na en verschalkte Aaron Ramsdale met een diagonaal schot. Arsenal knokte zich na rust terug via Bukayo Saka, waarna United na 66 minuten antwoordde met een fraaie countergoal van Rashford.

Toen Arsenal opnieuw op zoek ging naar de gelijkmaker, besloot Arteta in de 74ste minuut voor tijd om offensief te wisselen. De Spaanse oefenmeester koos ervoor om Martin Ødegaard, Albert Sambi Lokonga en Oleksandr Zinchenko te vervangen door Emile Smith Rowe, Fábio Vieira en Eddie Nketiah. United benutte echter direct de ruimte achter de verdediging van Arsenal, Bruno Fernandes zette Christian Eriksen oog in oog met doelman Ramsdale. De Deen legde breed op Rashford, die zo simpel de 3-1 kon binnenschuiven.

Neville uitte zijn verbazing over Arteta's wisselbeleid in de tweede helft en noemde the Gunners 'naïef'. “Bij de 2-1 was het niet nodig om zo vroeg zo wanhopig op jacht te gaan naar de gelijkmaker”, zei de analist bij Sky Sports. “Met nog twintig minuten te spelen, dacht ik: dit kan 4-1 of 5-1 worden. United speelde eigenlijk meer solide op het moment dat Fred en Casemiro invielen en loerde op de counter.”

“Arsenal raakte van de leg door het tweede doelpunt van United”, vervolgde Neville. “De nieuwe voorsprong was tegen de verhouding in en Arsenal ging hier niet goed mee om. Ze verdienden het om de wedstrijd te verliezen, omdat ze niet goed reageerden op die tweede goal van Rashford. Als Arsenal zo was blijven spelen als in het eerste kwartier na rust, waren terug ze terug in de wedstrijd gekomen. Nadat ze hun formatie veranderden door die driedubbele wissel, wist je dat United op de counter toe zou slaan.”

Neville vroeg zich hardop af of Arsenal de goede vorm van de afgelopen weken ondanks de nederlaag tegen United voort kan zetten. "Vorig jaar was een gebrek aan volwassenheid een punt van discussie bij Arsenal. Ze toonden in de laatste twintig minuten tegen United opnieuw een gebrek aan volwassenheid, daar bestaat geen twijfel over.” Arsenal krijgt donderdag de kans om zich te revancheren van de teleurstellende nederlaag op Old Trafford als naar FC Zürich afreizen om hun Europa League-campagne af te trappen.